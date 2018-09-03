Кастинг в ансамбль «Ярилов день»

Народный ансамбль русского танца «Ярилов день» (художественный руководитель — заслуженный работник культуры РС(Я) Ирина Егорова) открывает спутник коллектива и объявляет набор в детско-юношескую студию «Ярилов день». На кастинг приглашаются мальчики и девочки от 5 до 13 лет!

Юноши и девушки от 14 до 18 лет!

Особые требования: музыкальный слух, чувства ритма, пластичность, артистичность.

Группы набирают педагоги:

Шодик Евгений — выпускник Санкт-Петербургского гуманитарного университета Профсоюзов, Солист народного ансамбля танца «Оганер» (г. Норильск), артист ансамбля «Белые ночи» при кафедре хореографии СПБГУП (г. Санкт-Петербург), педагог-репетитор студии танца «Импульс»( г. Санкт-Петербург), выпускник педагогического колледжа Фитнеса (г. Санкт-Петербург) тренер по детскому фитнесу, кросстренинг, сайклинг.

Прусова Екатерина — педагог-хореограф, выпускница Санкт-Петербургского Университета Профсоюзов, выпускница Института психологии «Иматон», специальность- танцевально-двигательная терапия ( Санкт- Петербург), организатор и художественный руководитель хореографических фестивалей и конкурсов (Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Крым), тренер по йоге, пилатесу, растяжке (Санкт-Петербург — Якутск) ведущая многочисленных мастер-классов по развитию данных и растяжке!

В программе изучения: основы русского народного танца, участие в концертных программах, участие в городских, республиканских, международных конкурсах, поездки на российские и зарубежные фольклорные Фестивали!

Лучшие участники юношеских групп (18 лет) попадают в основной состав народного ансамбля русского танца «Ярилов день». Кастинг состоится в Доме Дружбы народов им.А.Е.Кулаковского, 9 сентября, кабинет 320 с 14:00 до 18:00.

При себе иметь сменную обувь!

Дополнительная информация по телефонам: 89112196093 и 89117089901