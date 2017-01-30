Кастинг на чтецкий проект по роману Софрона Данилова «Бьется сердце»

В трех городах Якутии – в Якутске, Мирном и Нерюнгри – пройдет отбор участников для республиканского культурного проекта Северо-Восточного федерального университета «Бьется сердце». Масштабный читательский марафон романа народного писателя Якутии Софрона ДАНИЛОВА объединит более 300 человек в одну интернет-трансляцию на YouTube.

Желающих стать участниками проекта приглашают пройти кастинг со 2 по 4 февраля на специальных площадках или рекомендуют загрузить видео, в котором они читают отрывок романа Софрона Данилова в Instagram. Для этого надо поставить официальный хештег акции #бьетсясердцекастинг, и указать свои данные. Критерии отбора просты: выразительное чтение отрывка, – отмечают в Дирекции проекта.

Инициативу СВФУ поддержала автор и куратор проектов «Каренина. Живое издание», «Чехов жив», «Мастер и Маргарита. Я там был» Фекла ТОЛСТАЯ. «Очень рада, что чтецкие проекты продолжаются. Об этом мы и мечтали, когда начинали читать Толстого два с половиной года назад. Мне понравилась задумка коллег из Северо-Восточного федерального университета. Уверена, что 3 марта все пройдет прекрасно», – отметила она.

«Проект поддержали такие известные люди, как народный поэт РС (Я) Наталья ХАРЛАМПЬЕВА, председатель Союза писателей Якутии Иван МИГАЛКИН, президент Торгово-промышленной палаты Якутии Владимир ЧЛЕНОВ, председатель Якутской городской Думы Александр САВВИНОВ, председатель Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») Якутии Геннадий ОХЛОПКОВ, начальники Управлений округов Окружной администрации города Якутска Александр ПОДГОЛОВ и Михаил ГАСАНБАЛАЕВ, генеральный директор компании «Саханефтегазсбыт» Игорь НИКИТИН и другие», – рассказывает куратор проекта Валентина ДЬЯКОНОВА.

3 марта, онлайн-чтение романа Софрона Данилова будет производиться по тексту, напечатанного в первом томе издания «Избранное. Софрон Данилов» 1988 года. Электронную версию романа можно найти по ссылке.

Напомним, что СВФУ не первый раз берется за проекты, направленные на поддержку и развитие чтения. Университет выступал региональной площадкой проектов «Чехов жив» и «Каренина.

Кастинги пройдут по следующим датам:

2,3,4 февраля, с 11.00ч. до 18.00ч: Научная библиотека СВФУ; 4 февраля, с 11.00ч. до 18.00ч: Центральная городская библиотека им. В.Г. Белинского; 2,3 февраля, с 11.00ч. до 18.00ч: Национальная библиотека РС (Я); 2,3,4 февраля, с 11.00ч. до 18.00ч: Политехнический институт филиал СВФУ в г. Мирном; 3,4 февраля, с 11.00ч. до 18.00ч: Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри.