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Экономика
23 декабря 2016, 11:33
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Кассы Энергосбыта работают в усиленном режиме

ЦОП

Обращаем внимание населения, что для удобства клиентов в декабре ряд касс Якутского отделения Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»  дополнительно работает и по воскресным дням.

25 декабря:

— «1000 мелочей», ул. Октябрьская, 25.

Режим работы с 11.00 до 16.00.

— ТД «Олонхо», ул. П. Алексеева, 6;

–  ул. Каландаришвили, 25;

— «Елочка», ул. Кеши Алексеева, 7.

Режим работы с 10.00 до 16.00, без перерыва.

26 декабря (понедельник) дополнительно будут открыты кассы по адресам:

– ул. Лонгинова, 20;

– ул. С. Данилова, 3/2.

Режим работы с 10.00 до 18.00, без перерыва.

Центр обслуживания потребителей Энергосбыта  (ул. Ф. Попова, 21) работает по удобному для посетителей режиму: в рабочие дни – с 08.00 до 20.00; в субботу – с 09.00 до 18.00,  в воскресенье – с 10.00 до 17.00.

31 декабря,  (суббота) изменен режим работы касс:

– Центр обслуживания потребителей (ул. Ф. Попова, 21)

работает с 8.00 до 15.30;

– ул. Курнатовского, 1/2 А  – с 9.00 до 15.00;

– рынок «Манныаттах» – с  9.00 до 14.00;

«Холбос» – с 9.00 до 14.30;

– «1000 мелочей»  – с 10.00 до 15.30;

–  202 мкр., корп. 17 –  с 9.00 до 14.50;

– ул. Каландаришивили, 25, – с 9.00 до 15.15;

– ул. С. Данилова, 3/2, – с  10.00 до 14.50;

ТЦ «Олонхо» – с 9.00 до 14.40.

Также клиенты могут внести платежи за коммунальные услуги, поставляемые ПАО «Якутскэнерго», на сайте энергокомпании:

— без регистрации: (http://yakutskenergo.ru/privat_pers/how_to_pay/credit-card.php);

— через сервис «Личный кабинет» (http://yakutskenergo.ru/privat_pers/lk.php).

По вопросам регистрации и работы сервиса «Личный кабинет» необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта: 8 (800) 100-22-05.

До конца 2016 года действует акция, в ходе которой граждане могут оплатить потребленные энергоресурсы без уплаты пени.

За справками обращаться в контакт-центр Энергосбыта: 8-800-100-22-05, (8-4112) 498-498.

Справка:

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее зависимое общество ПАО «РАО ЭС Востока» и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

 

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Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».
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