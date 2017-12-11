АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-37
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.28
 69.64
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
11.12.2017, 14:20
Экономика
Мнение: Оленекский улус только выиграет от новой схемы транспортировки ниобия
11.12.2017, 14:10
Происшествия
Резонанс
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на Колымской трассе
11.12.2017, 13:30
Красота & Здоровье
Самые зимние болезни: от ОРВИ до инфаркта
11.12.2017, 13:15
Экономика
Кассы Энергосбыта работают и в воскресенье
11.12.2017, 13:00
Республика
Декада инвалидов прошла в Томмоте
11.12.2017, 12:56
Происшествия
Фотофакт
Резонанс
В Якутии сгорела районная администрация
11.12.2017, 12:55
Общество
Резонанс
В Якутске почтили память погибших в автомобильной аварии на трассе «Колыма»
11.12.2017, 12:50
Сахалыы
“Кэмулуэк” — сана саха иьитэ
11.12.2017, 12:40
Республика
В Хамагаттинском наслеге подвели итоги Года отца
11.12.2017, 12:40
Опрос
Эксклюзив
Опрос — какая участница «Мисс РС(Я) 2018» самая лучшая?
11.12.2017, 12:30
Экономика
Объявление
Голосуем за Ольгу Григорьеву!
11.12.2017, 12:30
Желток
Почему Василий Афанасьев не поехал в Китай для поддержки Вари Максимы
11.12.2017, 12:20
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
11.12.2017, 12:20
Красота & Здоровье
С заботой о детях: Коллектив Алмазэргиэнбанка подарил праздник маленьким пациентам Медцентра
11.12.2017, 12:10
Республика
В Алданском районе обсудили эпическое наследие народов Дальнего Востока
11.12.2017, 12:00
Происшествия
Покровские школьники могли посещать порносайты прямо на уроках
11.12.2017, 11:50
Общество
Общественная палата Якутии: Ваше горе разделяет вся республика
11.12.2017, 11:40
Происшествия
В Ленске по обвинению в совершении убийства, осужден местный житель
11.12.2017, 11:30
Происшествия
Резонанс
АГиП Якутии: По факту крупного ДТП будет проведено самое тщательное расследование
11.12.2017, 11:30
Республика
Когда директор школы – историк…
11.12.2017, 11:20
Общество
В столице пройдет День Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии
11.12.2017, 11:11
Происшествия
Больного туберкулезом сунтарца отправили на принудительное лечение
11.12.2017, 11:00
Красота & Здоровье
Как записаться к стоматологу
11.12.2017, 10:50
Общество
В Якутске из-за траура отменяются мероприятия, посвященные 110-летию В.М. Новикова
11.12.2017, 10:40
Общество
Скорбим…
11.12.2017, 10:40
Общество
Подведены итоги республиканского фотоконкурса «Засветись!»
11.12.2017, 10:30
Общество
Якутия на «НеДальнем Востоке»
11.12.2017, 10:27
Происшествия
Мошенница, обещая «снять порчу», выманила у пенсионерки деньги и золото
11.12.2017, 10:20
Происшествия
Рецидивист присвоил чужой кошелек
11.12.2017, 10:10
Спорт
Женская сборная ЦЭС – победитель волейбольного турнира энергетиков
11.12.2017, 10:00
Общество
Анонс
В Москве пройдут Дни Якутии
11.12.2017, 10:00
Общество
Резонанс
В храмах Якутска совершат заупокойные богослужения о жертвах аварии на трассе «Колыма»
11.12.2017, 9:50
Культура & Образование
День якутского кино в Ленфильме
11.12.2017, 9:40
Общество
Якутяне написали юридический диктант
11.12.2017, 9:24
Сахалыы
Виолетта Иванова тэлбит кыһыл көмүс ыллыгынан
11.12.2017, 9:16
Культура & Образование
Премьера фильма «Лингвист» о Семене Новгородове состоялась в Санкт-Петербурге
11.12.2017, 9:14
Происшествия
В Жатае и Якутске горели гаражи
11.12.2017, 9:03
Экономика
Сегодня предстоят временные ограничения электроснабжения
11.12.2017, 6:30
Футуролог
Рождественский пост 2017 что можно и что нельзя есть 11 декабря
11.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 11 декабря 2017
11.12.2017, 1:07
Политика
Эксклюзив
Первый провал главы Томпонского улуса?
11.12.2017, 0:29
Общество
Сегодня день рождения предпринимателя
10.12.2017, 23:50
Республика
Эксклюзив
Глава Шеи выиграл с минимальным перевесом
10.12.2017, 22:24
Желток
Резонанс
Однополая якутская свадьба — обсуждает вся Якутия
10.12.2017, 18:45
Путешествия
Фотофакт
Забытые очереди вернулись в Москву на ярмарке Якутии
10.12.2017, 18:19
Политика
Эксклюзив
Шея: Выборы на грани фола?
10.12.2017, 15:41
Желток
Фотофакт
Парижанка устроилась продавцом мяса на Крестьянском рынке в Якутске!
10.12.2017, 14:28
Финансы
Сегодня день рождения финансиста
10.12.2017, 12:12
Республика
Фотофакт
Чысхаан и Якутская зима стали самыми популярными на ярмарке в Москве
10.12.2017, 12:08
Желток
Видео
Косуля в центре Якутска
10.12.2017, 11:07
Республика
Рекомендации для водителей в зимний период при ограниченной видимости
10.12.2017, 9:47
Происшествия
В Якутии произошло 6 пожаров
10.12.2017, 9:46
Республика
Резонанс
Глава Якутии объявил день траура
10.12.2017, 6:30
Футуролог
Рождественский пост 2017: что можно есть сегодня
10.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 10 декабря 2017
09.12.2017, 20:28
Политика
Эксклюзив
«Не знаю, за что его люблю» — якутяне назвали положительные качества Ил Дархана
09.12.2017, 17:30
Происшествия
Резонанс
СМИ — Выживший мужчина был отцом 2-летней девочки, погибшей в ДТП
09.12.2017, 13:58
Общество
Фотофакт
Якутяне проводили в последний путь Ивана Черова
09.12.2017, 13:37
Происшествия
Резонанс
Прокуратура: количество жертв ДТП в Мегино-Кангаласском районе увеличилось
09.12.2017, 11:17
Происшествия
Резонанс
Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП в Мегино-Кангаласском районе
09.12.2017, 11:15
Республика
В Алданском районе прошел Бал чемпионов
09.12.2017, 9:10
Республика
Открыта ледовая переправа в Томпонском районе
09.12.2017, 9:00
Происшествия
Прокуратура Якутии: Степень ответственности за коррупционные нарушения
09.12.2017, 8:50
Происшествия
В Якутии произошло 8 пожаров
09.12.2017, 8:47
Происшествия
Фотофакт
В Якутии произошло жуткое ДТП: 5 погибших
09.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 9 декабря 2017
08.12.2017, 21:06
Спорт
АЛРОСА назвала в честь борца Виктора Лебедева добычу крупного алмаза
08.12.2017, 20:20
Политика
Якутские единороссы подвели итоги года
08.12.2017, 19:21
Республика
Общественная палата РС(Я) одобряет схему транспортировки ниобия
08.12.2017, 18:30
Красота & Здоровье
Телевизор опасен для мужской силы
08.12.2017, 18:00
Спорт
Воспитываем чемпионов: Стартовало первенство Якутии по художественной гимнастике
08.12.2017, 17:57
Происшествия
Дедушка пошел в лес за елкой и заблудился
Архив новостей
Экономика
11 декабря 2017, 13:15
77

Кассы Энергосбыта работают и в воскресенье

Для удобства клиентов, с учетом пожеланий жителей в декабре ряд касс Якутского отделения Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»  дополнительно работает и по воскресным дням.

 17 и 24 декабря (воскресенье):

—  ТЦ «Тит-Ары», ул. Октябрьская, 25.

Режим работы с 11.00 до 16.00.

— ТД «Олонхо», ул. П. Алексеева, 6;

— «Елочка», ул. Кеши Алексеева, 7.

Режим работы с 10.00 до 16.00, без перерыва.

11, 18 и 25 декабря (понедельник) дополнительно открыты кассы по адресам:

– ул. Бабушкина, 3;

– ул. С. Данилова, 3/2;

— ул. Чернышевского,22/1.

Режим работы  с 10.00 до 18.00, без перерыва.

С 12 декабря  по 30 декабря касса, расположенная по адресу: ул. Лонгинова, 20,  переведена на прежний  график работы  – со вторника по субботу. Режим работы: вторник – с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. В субботу: с 10.00 до 15.00, без перерыва.

Оплату энергоресурсов можно осуществлять также через сервер «Личный кабинет» на сайте «Якутскэнерго» (http://yakutskenergo.ru). Он дает возможность самостоятельно вносить показания прибора учета, получать и распечатывать счета-квитанции, производить оплату, контролировать взаиморасчеты, обращаться к специалистам по интересующим вопросам. По вопросам регистрации и работы сервиса «Личный кабинет» необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта по тел.: 8 (800) 100-22-05, 8 (4112) 498-498.

Также прием платежей за услуги «Якутскэнерго» без комиссии производится в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.).

С 10 декабря   проходит акция, в ходе которой граждане могут оплатить потребленные энергоресурсы без уплаты пени.

За справками обращаться в контакт-центр Энергосбыта: 8-800-100-22-05, (8-4112) 498-498.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
11.12.2017, 12:20
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
11.12.2017, 12:40
Опрос
Эксклюзив
Опрос — какая участница «Мисс РС(Я) 2018» самая лучшая?
10.12.2017, 22:24
Желток
Резонанс
Однополая якутская свадьба — обсуждает вся Якутия
09.12.2017, 13:58
Общество
Фотофакт
Якутяне проводили в последний путь Ивана Черова
11.12.2017, 12:30
Экономика
Объявление
Голосуем за Ольгу Григорьеву!
09.12.2017, 8:47
Происшествия
Фотофакт
В Якутии произошло жуткое ДТП: 5 погибших
07.12.2017, 18:10
Происшествия
В Якутии уничтожена партия цветов из Голландии
10.12.2017, 15:41
Желток
Фотофакт
Парижанка устроилась продавцом мяса на Крестьянском рынке в Якутске!
09.12.2017, 13:37
Происшествия
Резонанс
Прокуратура: количество жертв ДТП в Мегино-Кангаласском районе увеличилось
05.12.2017, 17:43
Происшествия
Экстра
Двигатель отказал во время полета у самолета АК «Якутия»
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Сахалыы
11.12.2017

“Кэмулуэк” — сана саха иьитэ

Объявление
Экономика
11.12.2017

Голосуем за Ольгу Григорьеву!

Желток
11.12.2017

Почему Василий Афанасьев не поехал в Китай для поддержки Вари Максимы

Резонанс
Происшествия
11.12.2017

АГиП Якутии: По факту крупного ДТП будет проведено самое тщательное расследование

Резонанс
Общество
11.12.2017

В храмах Якутска совершат заупокойные богослужения о жертвах аварии на трассе «Колыма»

Сахалыы
11.12.2017

Виолетта Иванова тэлбит кыһыл көмүс ыллыгынан

Эксклюзив
Политика
11.12.2017

Первый провал главы Томпонского улуса?

Эксклюзив
Республика
10.12.2017

Глава Шеи выиграл с минимальным перевесом