Кассы Энергосбыта работают и в воскресенье

Для удобства клиентов, с учетом пожеланий жителей в декабре ряд касс Якутского отделения Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» дополнительно работает и по воскресным дням.

17 и 24 декабря (воскресенье) :

— ТЦ «Тит-Ары», ул. Октябрьская, 25.

Режим работы с 11.00 до 16.00.

— ТД «Олонхо», ул. П. Алексеева, 6;

— «Елочка», ул. Кеши Алексеева, 7.

Режим работы с 10.00 до 16.00, без перерыва.

11, 18 и 25 декабря (понедельник) дополнительно открыты кассы по адресам:

– ул. Бабушкина, 3;

– ул. С. Данилова, 3/2;

— ул. Чернышевского,22/1.

Режим работы с 10.00 до 18.00, без перерыва.

С 12 декабря по 30 декабря касса, расположенная по адресу: ул. Лонгинова, 20, переведена на прежний график работы – со вторника по субботу. Режим работы: вторник – с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. В субботу: с 10.00 до 15.00, без перерыва.

Оплату энергоресурсов можно осуществлять также через сервер «Личный кабинет» на сайте «Якутскэнерго» (http://yakutskenergo.ru). Он дает возможность самостоятельно вносить показания прибора учета, получать и распечатывать счета-квитанции, производить оплату, контролировать взаиморасчеты, обращаться к специалистам по интересующим вопросам. По вопросам регистрации и работы сервиса «Личный кабинет» необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта по тел.: 8 (800) 100-22-05, 8 (4112) 498-498.

Также прием платежей за услуги «Якутскэнерго» без комиссии производится в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.).

С 10 декабря проходит акция, в ходе которой граждане могут оплатить потребленные энергоресурсы без уплаты пени.

За справками обращаться в контакт-центр Энергосбыта: 8-800-100-22-05, (8-4112) 498-498.