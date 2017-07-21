Кассир вынула из кассы 470 тысяч рублей

Якутским городским судом вынесен приговор в отношении 28-летней кассирши, которая признана виновной в растрате, сообщает прокуратура г.Якутска.

Судом установлено, что в период с 1 января до 22 октября 2014 года, женщина, работая кассиром в одном из продуктовых магазинов, будучи материально-ответственным лицом, занижала стоимость проданных товаров в товарных чеках, похитив вверенные ей денежные средства на общую сумму свыше 470 тыс. руб.

В судебном заседании подсудимая вину в предъявленном ей обвинении не признала, пояснив, что произошел сбой в компьютерной программе.

Вместе с тем, суд признал представленные государственным обвинителем доказательства достаточными для признания ее виновной в совершении инкриминируемого ей преступления и с учетом наличия малолетнего ребенка, положительных характеристик, отсутствия судимости назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Кроме того, по иску потерпевшей стороны осужденной предстоит выплатить причиненный материальный ущерб.