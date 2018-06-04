Каскад Вилюйских ГЭС начнет судоходные попуски воды

По решению Ленского бассейнового водного управления в 10.00 4 июня 2018 года Каскад Вилюйских ГЭС открыл сегментный затвор плотины и начал судоходные попуски воды с Вилюйского водохранилища.

Увеличение расхода обусловлено необходимостью обеспечить судоходные глубины 220см для экспедиционного завоза генеральных грузов.

Общий расход воды составит 1100 кубометров в секунду с последующим увеличением до 1500 кубометров.

В настоящее время расход воды через гидроузел КВГЭС составляет около 300 кубометров в секунду.

Об увеличении расходов энергетики заблаговременно информируют администрации муниципальных образований вилюйской группы районов.

Продолжительность и последующий режим судоходных попусков через гидроузел Каскада Вилюйских ГЭС будет определен Федеральным агентством водных ресурсов в зависимости от развития гидрологических условий в бассейне Вилюйского водохранилища.

Каскад Вилюйских ГЭС (КВГЭС) — основной источник электроснабжения Западной Якутии. Состоит из Вилюйской ГЭС-I и Вилюйской ГЭС-II. Установленная мощность КВГЭС – 680 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии – 2, 1 млрд. кВтч.

Деятельность ГЭС находится под строгим контролем государства: режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуска паводков устанавливает и регулирует Министерство природных ресурсов в лице Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы). Оно согласует свои предложения с МЧС РФ, Минсельхозом, Россельхознадзором, Росморречфлотом, Росстроем, АО «Системный оператор Единой энергетической системы» с учетом интересов всех водопользователей.