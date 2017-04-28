Каскад Вилюйских ГЭС готов к пропуску паводка

Каскад Вилюйских ГЭС (КВГЭС, входит в ПАО «Якутскэнерго») будет осуществлять пропуск паводка в рабочем режиме. Предпаводковая сработка Вилюйского водохранилища не планируется.

К началу паводка уровень воды в Вилюйском водохранилище может составить 236,33 метра. При таком уровне предполоводная сработка водохранилища (попуски воды до начала половодья) не требуется. Среднемноголетняя дата начала притока в Вилюйское водохранилище – 10 мая.

По расчётам объем судоходных попусков планируется в нормативном объеме — 2,5 куб. км. Начало судоходных попусков предусматривается с 15 июня, средний суммарный расход через гидроузел составит 1900 куб. м/сек. При притоке воды ниже среднемноголетнего значения возможно ограничение судоходных попусков, но данные условия будут рассмотрены по фактическому притоку мая и прогнозу на июнь. Решения по режимам работы Вилюйского водохранилища при пропуске паводка принимает Ленское бассейновое водное управление.

Согласно прогнозу Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЯУГМС), приток воды к Вилюйскому водохранилищу во втором квартале 2017 года ожидается 1780-2100 куб. м/cек. Этот показатель близок к среднемноголетней величине (1850 куб. м/сек).

«В апреле распространялись ложные слухи о попуске воды на КВГЭС, – рассказал начальник гидротехнического цеха КВГЭС им. Е. Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» Евгений Бычков. – Хочу успокоить всех: в этом году на Каскаде никакой предпаводковой сработки водохранилища не планируется».

В предпаводковый период персоналом станции выполнено обследование зданий и сооружений гидроузла, проведена ревизия оборудования, дренажных насосов, резервных источников питания, созданы аварийно-восстановительные бригады, проводится круглосуточный контроль гидрометеорологических условий.

Каскад Вилюйских ГЭС (КВГЭС) – основной источник электроснабжения Западной Якутии. Состоит из Вилюйской ГЭС-I и Вилюйской ГЭС-II. Установленная мощность КВГЭС – 680 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии – 2, 1 млрд кВтч.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» — основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ, Западные и Центральные электрические сети, Энергосбыт. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» — 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.