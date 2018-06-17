ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФотофактКарта «Ысыаха Туймаады — 2018»
ЭксклюзивДепутат-бизнесмен женит сына!
ФотофактУраза-байрам в Якутске
РезонансРоман Мандзяк высказался напоследок
Авиакомпания «Якутия»: Задержка вылета из Новосибирска произошла из-за неисправности Sukhoi Superjet 100
Архив новостей
Культура & Образование
Карта «Ысыаха Туймаады — 2018»
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
ТОП НОВОСТИ
ЭксклюзивПервый зам станет министром
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.