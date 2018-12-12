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Якутск
12 декабря 2018, 17:50
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Карантин, бродячие собаки, лже-кафешки, или Что обсуждали на городской планерке?

В ходе городской планерки в понедельник, 10 декабря, глава города Сардана Авксентьева дала ряд поручений и указаний руководителям структурных подразделений окружной администрации и муниципальных предприятий, касающихся организации текущей жизнедеятельности городского хозяйства и перспективных вопросов развития столицы. 

В частности, одним из важных вопросов стал рост заболеваемости школьников и воспитанников детских садов. Так, по информации заместителя главы города Натальи Степановой, на сегодня закрыты на карантин по ОРВИ около 70 классов в 19 школах города. В 10 детсадах столицы закрыты на карантин 17 групп, насчитывающие в общей сложности около 600 воспитанников. Сардана Владимировна указала на необходимость усиления профилактической работы в образовательных учреждениях и контроля за своевременным выводом заболевших детей для их полноценного лечения и исключения контакта со здоровыми детьми.  

Кроме того, по рекомендации столичного ГИБДД в городских школах будут проведены тематические мероприятия по безопасности детей на улицах, связанные с понижением температуры воздуха, ухудшением видимости на дорогах из-за морозных туманов. 

Руководство МУП «Жилкомсервис» отчиталось об усилении работы по отлову безнадзорных животных в связи с ростом числа жалоб от горожан. «Проблема имеет общественный резонанс, звучат мнения противников, но интересы большинства горожан, их здоровье и безопасность имеют приоритетное значение», — подчеркнул, комментируя вопрос, первый заместитель главы города Владимир Федоров. 

Глава города указала исполнителям на необходимость соблюдать нормы законодательства в данном вопросе, не допускать излишней жесткости в обращении с бездомными собаками. Сардана Авксентьева поручила организовать совещание с участием зоозащитных организаций чтобы обсудить вопросы регулирования численности и обращения с безнадзорными собаками. В частности, возможно рассмотреть вопрос передачи работы по содержанию отловленных собак в пункте передержки в руки защитников животных.   

Руководитель Департамента ЖКХ и энергетики Степан Петров проинформировал о первом рабочем совещании по разработке схемы газоснабжения Якутска. На этой неделе будет организовано совещание о дальнейшей деятельности МУП «Ритуал», связанное с изменениями в федеральном законодательстве. На повестке дня также обсуждение вопроса по определению предпочтительного способа утилизации мусора. Данная тема связана с предстоящим проектирование нового мусорного полигона. Во время командировки в Японию глава города подписала меморандум с японской фирмой, обладающей технологией высокой степени утилизации мусора – с переработкой компонентов ТКО в удобрения, а также сырье для строительной промышленности, производства блоков. Вместе с тем, также обсуждается вариант использования зарекомендовавшей себя технологии мусоросжигания. Сардана Владимировна сообщила, что эти вопросы будут вынесены на обсуждение научно-технического совета Якутска для экспертной оценки.   

Руководитель «Горснаба» Георгий Гаврильев отчитался об исполнении плана заготовки овощей для нужд учреждений социальной сферы города, всего на хранение заложено 317 тонн овощей местных производителей. В тепличном комплексе «Саюри» завершены общестроительные работы на второй очереди комплекса, запущена котельная, в два блока нового объекта подается тепло, осуществляется монтаж технологического оборудования в новой теплице площадью более 1 га. Завершен отбор кандидатов для участия в конкурсе на должность руководителя ООО «Багарах»: всего поступило 10 заявок, из них четыре кандидата допущены к собеседованию. В этот же день прошло заседание конкурсной комиссии под председательством Владимира Федорова.    

Департамент предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта отчитался о проделанной работе по так называемым «лже-кафе», магазинам занимающимся продажей алкогольной продукции с нарушением действующего законодательства. В течение месяца при помощи общественности и участии управ города составлен предварительный список подобных объектов. Кроме того, на портале Oneclick появился специальный раздел в модуле «Сообщить о проблеме». На портале также будут размещены образцы заявлений для жалоб горожан в надзорные и правоохранительные органы на питейные заведения, нарушающие закон и спокойствие жителей.

Сардана Владимировна поручила департаменту, совместно с надзорными органами и общественниками, составить план-график проведения контрольных мероприятий, выездных проверок по точкам, занимающимся нелегальной розничной и оптовой торговлей продуктами питания. 

Также в ближайшее время пройдет совещание по единому тарифу на пригородные автобусные маршруты.

«Все расчеты готовы, есть несколько вариантов, нужно рассмотреть и оценить. Будем собираться с главами пригородов, руководителями транспортной отрасли и финансово-экономическим блоком для принятия решения», — сказала Сардана Владимировна. 

После отчета Управления муниципальных закупок Сардана Владимировна напомнила о своем поручении об усилении контроля за муниципальными закупками.

«Мне нужны ваши консолидированные предложения по контролю закупочной деятельности структурных подразделений и хозяйствующих субъектов». Одной из мер может стать обязательное визирование всех закупок до 100 тыс. рублей курирующими заместителями мэра. 

Новый советник главы города Александр Прокопьев получил поручение от Сарданы Авксентьевой: изучить проекты реконструкции улично-дорожной сети в 2019 году в части обеспечения доступности перемещения маломобильных граждан. 

В активной фазе находится реализация анонсированного окружной администрацией на прошлой неделе благотворительного проекта «Пять шагов к новому году». По инициативе первого заместителя главы Владимира Федорова акция будет продолжена после первых пяти благотворительных мероприятий проведенных сотрудниками мэрии в социальных учреждениях города. 

По информации Владимира Юрьевича поступила 61 заявка для участия в конкурсе на замещение должностей в четырех территориях города. После первого и второго этапа конкурсного отбора запланированы встречи кандидатов в руководители с населением в соответствующих управах и пригородах. По мнению руководства города, новый формат позволит выявить наиболее подготовленных для работы в единой команде руководителей. 

Основная задача до конца года – это принятие бюджета на 2019 год, резюмировала итоги планерного совещания Сардана Авксентьева. «Необходимо снять все проблемные вопросы, активно участвуя в заседаниях рабочих комиссии Гордумы, для того, чтобы главный финансовый документ был принят конструктивно и с учетом интересов развития города», — поручила глава города руководителям структурных подразделений администрации.

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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