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Общество
30 июня 2017, 11:21
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Капремонт многоквартирных домов будут проводить лучшие

К ремонту 2017 года в республике начали готовиться заблаговременно. Органы местного самоуправления республики уже в августе 2016 года начали работу по формированию и утверждению краткосрочных планов капитального ремонта: готовилась необходимая техническая документация, производился расчет стоимости работ.

Фонд капитального ремонта Республики Саха (Якутия) еще в сентябре начал рассылать собственникам предложения о предстоящих работах по капитальному ремонту. Жители на общих собраниях должны были рассмотреть предложения и утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, смету расходов, сроки проведения капитального ремонта, источники финансирования, а также выбрать лицо, уполномоченное собственниками участвовать в приёмке выполненных работ, в том числе подписывать соответствующие акты.

Только после утверждения предложений о капитальном ремонте, проводят процедуры отбора подрядных организаций.

С этого года подрядчики для проведения капитального ремонта отбираются по-новому: в несколько этапов. На первом этапе Министерством ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) проводится предварительный отбор квалифицированных организаций в рамках которого оцениваются опыт работы, квалификация подрядчика, материально-техническая оснащённость, оснащенность специалистами и отсутствие обязательств перед бюджетами. То есть в отборе участвуют лучшие.

Подрядчики, прошедшие первый этап участвуют в торгах на электронной площадке. Объявлены и прошли все конкурсы на проведение капремонта в многоквартирных домах на 2017 год, в более чем 70% из них уже известны подрядные организации, многие из которых приступили к работе.

Другим важным направлением на 2017 год стал проект по ускоренной замене лифтового оборудования. В нашей республике в результате профессиональной работы Фонда капремонта и проведенных в июне аукционов, до конца 2017 года будет заменено 167 лифтов, отработавших нормативный срок службы в многоквартирных домах муниципальных образований Нерюнгри и Мирный. И Якутия вошла в пятерку лидеров среди субъектов РФ, запустивших масштабные проекты ускоренной замены лифтов в жилищном фонде.

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Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия).
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