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15 июня 2017, 13:18
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Капитан Павел Менчиков – участник всероссийской акции «Я Россия»

В День России якутяне стали участникам уникального проекта, инициированного телеканалом «Россия».  Акция, стартовавшая в мае 2016 года в Cевастополе уже объединила десятки тысячи россиян из 15 российских городов. За время акции телеканал отснял и запечатлел  тысячи историй простых людей —  россиян из самых разных регионов страны.

В рамках проекта на площади Орджоникидзе открылась  фотовыставка  «Россия — это я» . На баннерах размещены фотографии  фото  врачей, учителей, писателей,  актеров, строителей, рабочих, сельских тружеников, студентов, капитанов и ученых  — всего 30 фотографий самых обычных людей нашей республики, людей которые сегодня делают историю своего родного края.

Мы рады сообщить Вам о том, что в число 30 претендентов  — участников акции попал капитан – первый помощник механика танкера «Механик Винокуров» Павел Менчиков. С профессией речника Павел Александрович связан с 1981 года. Тогда он начал свою карьеру мотористом-рулевым Вознесенского судоремонтного завода. С 1990 года Павел Менчиков руководил экипажами различных теплоходов, а с 2010-го является капитаном теплохода «механик Винокуров».

Специальные акции  продолжатся по всей стране, их итогом станет создание настоящей летописи из тысяч фотопортретов, снятых в разных городах нашей необъятной страны. Главными героями эфирных заставок телеканала станут наши сограждане, земляки, соседи, каждый из которых может сказать о себе: «Я – Россия». Такие фотовыставки прошли также в Новосибирске, Костроме, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограду, Ставрополе, Уфе, Ярославле, Нижнем Новгороде, Иркутске, Хабаровске, Калуге, Твери и Самаре.

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Источник: Пресс-служба ОАО «ЛОРП». Фото Луизы Туктаровой.
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