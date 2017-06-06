Каникулы: летняя творческая школа «Кадр» объявляет набор!

Летняя творческая школа «Кадр» Арктического государственного института культуры и искусств приглашает детей от 8 до 16 лет на летние курсы!
В программе:
• занятия по ораторскому искусству, сценарному, актерскому мастерству, пластике от ведущих специалистов республики – Карасевой Г.И.,Федоровой С.Н.,Марковой М.М.
• занятия по операторскому искусству и монтажу от Андрея Черкашина!
• веселые игры, экскурсии, походы и культурные выходы!
• сьемки и показ короткометражного фильма! Красная ковровая дорожка Церемонии вручения кинонаграды «Агугук»!
Дата:7-18 июня 2017 года.
Время: 12:00-18:00
Адрес: г.Якутск, ул.Орджоникидзе, д. 4.Стоимость: 10 000 рублей.
Вкусный завтрак и обед включены в стоимость.
Информация и запись по телефону: 421167 и 89627303502