Кандидаты в депутаты скрыли факты своих судимостей

Центральная избирательная комиссия Республики Саха (Якутия) в связи с выявлением фактов наличия судимости, о которой кандидатами не сообщено в избирательную комиссию, обратилась в Верховный суд Республики Саха (Якутия) с административными исковыми заявлениями.

Так, по результатам рассмотрения административного иска Центризбиркома Республики Саха (Якутия) решением Верховного суда Республики Саха (Якутия) 1 сентября 2018 года отменена регистрация кандидата в народные депутаты Республики Саха (Якутия) шестого созыва КОНЯЕВА Владимира Геннадьевича, включенного в список кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-Демократической Партии России».

По аналогичному административному иску Центризбиркома Республики Саха (Якутия) Верховным судом республики 3 сентября 2018 года отменена регистрация кандидата в народные депутаты Республики Саха (Якутия) шестого созыва БЯСТИНОВА Игоря Гаврильевича, включенного в список кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Якутское республиканское региональное объединение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Основанием для предъявления административных исков явилось выявление факта наличия судимости, подтвержденного сведениями Информационного центра МВД по РС(Я) и ГИАЦ МВД России у названных кандидатов, о которой в нарушение требований пункта 2.1 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» кандидаты не указали в заявлениях о согласии балллотироваться.

Названные решения Верховного суда Республики Саха (Якутия) не вступили в законную силу.

Кроме обращений в судебную инстанцию, Центральная избирательная комиссия Республики Саха (Якутия) в отношении трех кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) шестого созыва, у которых отсутствует пассивное избирательное право ввиду наличия судимости своими постановлениями аннулировала регистрацию таких кандидатов на основании п.3 ст.76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Также Центральная избирательная комиссия Республики Саха (Якутия) своими постановлениями исключила из состава республиканских списков пять кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия), которые в связи с наличием судимости отказались от дальнейшего участия в выборах народных депутатов в составе республиканского списка, подав письменное заявление в комиссию на основании ч.2 ст.50 Закона Республики Саха (Якутия) «О выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия)».