Москва: Афанасьев и Шибаев одобрены на партийных постах

Сахамин АФАНАСЬЕВ и Леонид ШИБАЕВ приступили к исполнению обязанностей.

8 июня в Москве состоялось заседание Президиума Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в ходе которого были рассмотрены вопросы назначения исполняющим полномочия секретаря Якутского регионального отделения партии АФАНАСЬЕВА Сахамина Милановича и назначения временно исполняющим обязанности руководителя Регионального исполкома партии ШИБАЕВА Леонида Анатольевича.

По словам членов Президиума оба кандидата имеют безупречный партийный опыт работы, а также большой опыт работы в муниципальных органах власти и исполнительных органах государственной власти республики, в крупных хозяйствующих субъектах и общественных организациях.

Оба уже приступили к исполнению обязанностей и провели рабочие встречи с руководством Центрального исполкома Партии, членами Президиума Генсовета по вопросам организации предварительного голосования по определению кандидатуры для последующего выдвижения на выборы Главы Республики Саха (Якутия).

СПРАВКА:

АФАНАСЬЕВ Сахамин Миланович родился в 1973 году в селе Верхневилюйск Верхневилюйского района. Имеет высшее образование по специальности «Инженер – эколог» и «Государственное и муниципальное управление». Работал в органах местного самоуправления и исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия). Член Партии, член Регионального политического совета Партии.

Действительный государственный советник Республики Саха (Якутия) 3 класса, Действительный муниципальный советник Республики Саха (Якутия) 1 класса. Владеет английским языком.

ШИБАЕВ Леонид Анатольевич родился в 1969 году в городе Якутске. Имеет высшее образование по специальности «Зооинженер» и «Государственное и муниципальное управление». Работал в некоммерческих организациях, исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия) и хозяйствующих субъектах. Член Партии, член Регионального политического совета Партии.