Кандидатуры кандидатов в ЦИК включены в бюллетень тайного голосования

В ходе XXX (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 4 июля 2017 года народные депутаты республики утвердили проект постановления Ил Тумэна о назначении членов Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).

В соответствии со статьей 100 Регламента Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) предварительное рассмотрение поступивших материалов на кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) осуществлено постоянным комитетом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и законодательству на заседании комитета 03 июля 2017 года.

В соответствии с требованием действующего законодательства Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) назначает 7 членов Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) с правом решающего голоса.

В соответствии с пунктом 7 статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) обязано назначить не менее одной второй от 7 членов избирательной комиссии республики на основе поступивших предложений:

— политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

— политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты.

Кроме того, по требованию избирательного законодательства Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) обязано назначить не менее одного члена избирательной комиссии республики на основе поступивших предложений от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а также Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).

Предложения по кандидатурам в состав Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) были представлены в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в течение 30 дней после опубликования постановления.

Всего поступило в адрес постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и законодательству 9 предложений: АНДРЕЕВА Екатерина Петровна (кандидатура предложена Центральной избирательной комиссией Республики Саха (Якутия); АНДРОСОВ Иван Михайлович (кандидатура предложена Всероссийской политической партией «Единая Россия»); ВЛАСОВ Александр Васильевич (кандидатура предложена Центральной избирательной комиссией Российской Федерации); КОРНИЛОВ Павел Валерианович (кандидатура предложена Якутским региональным отделением Общероссийского общественного объединения «Всероссийский Совет местного самоуправления»); МОХНАЧЕВСКИЙ Вячеслав Николаевич (кандидатура предложена Улусным Советом депутатов муниципального образования «Намский улус»); СЕДУШКОВ Денис Александрович (кандидатура предложена Политической партией «ЛДПР – Либерально-демократической партией России»); ТАППАГАРОВА Сардана Константиновна (кандидатура предложена Политической партией «Справедливая Россия»); УШАКОВА Ирина Павловна (кандидатура предложена от Политической партии «КПРФ»); ШАДРИН Валерий Филиппович (кандидатура предложена Российской объединенной демократической партией «Яблоко»).

Кандидатуры включены в бюллетень тайного голосования. Итоги будут известны позднее.

Источник: Пресс-служба Ил Тумэна