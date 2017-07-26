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Кандидата на пост мэра Якутска подозревают в мошенничестве с чужими паспортами — СМИ

Из предвыборного штаба кандидата на должность главы Якутска Элеоноры НОВГОРОДОВОЙ уходят сборщики подписей, сообщают «Вести Якутии».
По словам источника издания, сборщики оказались недовольны, тем, что она втянула их в «большую аферу». Каждому сборщику было обещано по одной тысяче рублей за каждый подписной лист. Но, при этом было выдвинуто требование предоставить копию паспорта человека, отдавшего свою подпись за Новгородову.
Одна сборщица подписей случайно услышала разговор «теневого» руководителя предвыборного штаба Юрия ПЕРЕВЕРЗЕВА с Элеонорой Новгородовой. Из него она узнала, что по копиям чужих паспортов Переверзев оформил в различных банках кредиты. Всего успели получить 4 млн рублей. Деньги якобы предназначались для предвыборного фонда Новгородовой.
На сегодня, по словам источника, штабом Новгородовой было собрано около 300 подписей из 900 положенных. Таким образом, осталось всего шесть дней для того, чтобы собрать недостающие 600 подписей. Но при таком раскладе, сбор подписей будет затруднен.

«Вести Якутии» напомнили, что еще в 2015 году на сайте SakhaLife.ru, была опубликована статья «Элитный жилищный вопрос: Афера или невезуха?». В ней София БУЛЧУКЕЙ рассказывает об афере, в которую оказались втянуты работники культуры и якутская профессура.
В 2011 году некое ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» предложило якутянам войти в проект малоэтажного строительства в районе Жатая и 12 км Покровского тракта. Если в районе Жатая предполагалось построить 30 трехэтажных четырех подъездных дома, то на Покровском тракте продавали «элитный» коттеджный поселок клубного типа. Земельный участок был выбран на землях СОТ «Энергия», которым руководил Валерий ЗАПТУЕВ. Сейчас он работает в штабе Новгородовой.
Так вот, помощником генерального директора Василисы ОМУКОВОЙ была Элеонора Новгородова. По словам источников «Вестей Якутии», Новгородова как раз и работала с научными работниками и преподавателями вузов, предлагая им «дешёвые» дома с земельным участками в элитном поселке. Далеко не богатые работники культуры и науки несли свои деньги в надежде получить комфортное жилье. Суммы были разные от 1,5 до 3 млн рублей.
На сегодня известно, что элитный посёлок так и не появился, а в судах рассмотрено уже более 20 дел о возврате вложений или земли. На судебных разбирательствах выяснилось, что земельные участки так и не были оформлены на незадачливых домовладельцев. А земля так и осталась в собственности руководства «СахаГидроЭнергоСтрой». В отношении руководства компании в 2015 году возбуждено уголовное дело.
Видимо, об этом успешном бизнесе и пишет в своей биографии Элеонора Новгородова. По странному стечению обстоятельств, сегодня новоиспеченный кандидат в главы Якутска, является крупным землевладельцем участков на Покровском тракте. Свидетели рассказывают, как Новгородова одаривает землей своих помощников за особые заслуги. Да и на предвыборную кампанию деньги поступают, в том числе, и от продажи земли.

Ху из мистер Юрий Переверзев?

Всей этой «весёлой» компанией руководит этакий «профессор мориарти» Дальнего Востока Юрий Переверзев. Что о нем известно? Родился он в 1973 году в Магаданской области. Учредитель и директор более 17 фирм. Среди них есть и ОРО РС (Я) «Комитет по борьбе с коррупцией». Правда, в Якутии этот комитет мало кому известен. И вот почему. В 2008 году Переверзев создал его с единственной целью — борьба за золотоносные участки на территории Якутии и Магаданской области. Если вам будет интересно, интернет буквально завален жалобами и судебными тяжбами этого «комитета» в борьбе за золото. Кроме того, уже два года налоговая инспекция безуспешно пытается закрыть это предприятие ввиду отсутствия какой-либо деятельности.
Так что, все речи Новгородовой, о том, что Комитет работает и кому-то помогает, являются, по сути, фикцией. С момента регистрации Комитет активно проработал не больше двух лет.
На сегодняшний день Юрий Переверзев находится в местном розыске полицией Магадана. Причина банальна: он подозреваемый по уголовному делу и скрывается от следствия. Переверзеву вменяют часть 4 статьи 159 Уголовного Кодекса России — мошенничество в особо крупном размере. Ну и «вишенкой» ко всему прочему является непогашенный долг одной из его фирм – ООО «Карат» — на 169,7 млн. рублей. Одним словом, этому господину терять нечего, и афера с подписями прекрасно укладывается в его образ.

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Источник: http://www.vesti14.ru/2017/07/25/eleonoru-novgorodovu-i-yuriya-pereverzeva-obvinili-v-moshennichestve-s-chuzhimi-pasportami/
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