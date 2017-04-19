Кандидат с низкой партийной ответственностью изгнан из праймериз

Вчера, 18 апреля состоялось заседание регионального оргкомитета по проведению праймериз «Единой России» в городе Якутске. Как известно, праймериз определяет кандидатуру, которую партия официально выдвигает на выборы, в данном случае – мэра Якутска. Оргкомитет исключил одного из ранее зарегистрированных кандидатов, стало известно SakhaLife.

Напомним, что ранее региональный исполком ЕР торжественно зарегистрировал ряд кандидатов — действующего главу Якутска Айсена НИКОЛАЕВА, генерального директора ОО «Социальная поддержка студентов и молодежи ФОКС» Николая ПОТАПОВА, генерального директора научно-экспертного центра «Право» Олега ЯХОНТОВА, известного телеведущего и общественника Андрея И (ХОРОШЕВА), директора «Центра технического творчества» города Якутска Святослава САФРОНЕЕВА и директора ООО «РосПрофи» Ирину ВЫСОКИХ.

Информация о кандидатах в СМИ появлялась по мере их регистрации. В Якутии – каждый человек на виду, да и СМИ не дремлют. Как только стало известно о регистрации Олега Яхонтова, СМИ сообщили об этом кандидате компрометирующие его сведения.



35-летний юрист оказался разжалованным нотариусом. Он был лишен права нотариальной деятельности на основании решения Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре, вступившего в законную силу 21 ноября 2014 года, сообщила YAKUTIA.INFO.



Так же Яхонтов оказался злостным неплательщиком налогов и пенсионных сборов, которым занимаются судебные приставы, продолжило издание.

Однако на заседании регионального оргкомитета обсуждали даже не эти неприглядные сведения о кандидате, а его действия по ведению в заблуждение исполкома партии. Как политик и юрист, Яхонтов должен бы знать, что в праймериз могут участвовать члены и сторонники «Единой России», а также беспартийные. Члены же других партий не могут стать участниками праймериз, сначала они должны выйти из них. Однако Яхонтов этого не сделал.

В интернете в открытом доступе имеется Постановление Центризбиркома Якутии от 18-19 октября 2010 г. N 27/3-4 «О формировании территориальных избирательных комиссий

Республики Саха (Якутия)». Им сформированы ТИКи по республике. Под 25 пунктом сформирована Среднеколымская территориальная избирательная комиссия в составе Маргариты ВИНОКУРОВОЙ, ЯРО ПП «Патриоты России»; Петра КОМАРОВА, КПРФ; Галины МИХАЙЛОВОЙ ЯРО ООО ВСМС; Марии ОКОНЕШНИКОВОЙ, Среднеколымская ТИК предыдущего состава; Руфа РУФОВА, ЯРО ВПП «Единая Россия»; Анастасии СЛЕПЦОВОЙ, улусный Совет депутатов и, наконец, Олега ЯХОНТОВА, РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Республике Саха (Якутия).

Как видим, в 2010 году Яхонтов работал в Среднеколымской ТИК, направленный туда партией «Справедливая Россия».



В 2013 году он шел на выборы депутатов Якутской городской Думы третьего созыва от эсеров. Более того, незадавшийся нотариус и по сей день остается зарегистрированным кандидатом от «Справедливой России» на выборы действующих депутатов Якутской городской Думы. То есть, если кто-либо из депутатов-справороссов городской Думы сложит мандат, теоретически Яхонтов может заступить на его место.

Об этих нюансах спорили вчера довольно продолжительное время на заседании регионального оргкомитета по праймериз. Предварительно были проведены консультации с центральным аппаратом партии в Москве. И оттуда ответили, что оргкомитет вправе самостоятельно принять решение по данному вопросу.

В конце концов, ознакомившись с документами, собравшиеся поставили вопрос на голосование. В итоге Олег Яхонтов был исключен из состава участников праймериз на выборы мэра Якутска, единогласным решением участников оргкомитета.

Так что в сентябре Яхонтов еще может принять участие в выборах мэра Якутска, но никак не от «Единой России».

Как показал этот случай, кандидатов на праймериз необходимо проверять, а не полагаться на те сведения, которые они заявляют о себе. Поскольку качество кандидатов на праймериз оказывает влияние на репутацию партии. Если партийная площадка открыта и демократична, это не значит, что туда может пробраться кто угодно.

В данной истории активно проявили себя рядовые члены партии и СМИ, они помогли собрать всю информацию, о которой предпочел умолчать сам кандидат. «Единая Россия» ведет борьбу за чистоту рядов, и чужие хамелеоны ей не нужны. Внутрипартийная конкуренция и без того очень высока. Мораль такова, что лучше вести себя порядочно, ведь тайное всегда становится явным.



Напомним, что праймериз в Якутске пройдет 28 мая. Сейчас каждое воскресенье идут дебаты кандидатов, к которым у партии и избирателей нет претензий.