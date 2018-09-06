Кандидат Пухов проиграл суд

Андрею ПУХОВУ, кандидаты в депутаты по Борогонскому избирательному округу, не удалось восстановить свою регистрацию в Верховном суде России. Апелляция слушалась сегодня, 6 сентября. В иске Пухову отказано.

Таким образом, выборы в этом округе могут не состояться. Теперь все зависит от позиции «Справедливой России», выдвинувшей по этому округу Аркадия АЛЕКСЕЕВА.

Напомним, что по Борогонскому округу баллотируется действующий спикер Ил Тумэна Александр ЖИРКОВ.