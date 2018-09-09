Кандидат от СР избран главой наслега

Уже подведены предварительные данные на выборах главы Фрунзенского наслега Намского улуса.
Выиграл выборы заместитель директора спортшколы Роман ТРОФИМОВ, выдвинутый партией «Справедливая Россия», за которого проголосовали 44 человека.
Действующий глава наслега проиграл с 35 голосами.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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