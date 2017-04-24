Кандидат от «ЕР» выиграл выборы в Вилюйском улусе

23 апреля состоялись дополнительные выборы депутатов Вилюйского Районного Совета МР «Вилюйского улуса (района)» третьего созыва. Победитель предварительного голосования Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Михаил НОВИКОВ одержал убедительную победу. 23 апреля, в день выборов, свой гражданский долг исполнили более 80% избирателей, всего обработано 429 бюллетеней. За кандидата от Партии проголосовали 238 избирателей (55,09%), за Филиппа АЛЕКСЕЕВА – 179 (41,44%), против всех – 12 (2,78%). Справка: НОВИКОВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ Дата и место рождения: 10.05.1984, с.Намцы Намского р-на Якутской АССР Образование: ЯГУ им.М.К.Аммосова, педагогический институт, факультет ПИМНО Специальность по образованию: Учитель начальных классов Партийная принадлежность: Сторонник ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 12.09.2004 — 01.09.2006 — учитель трудового обучения МОУ «Мастахская СОШ»; 03.09.2006 — 28.08.2007 — Временно принят на должность организатора детского движения МОУ «Мастахская СОШ»; 28.08.2007 — 24.06.2009 — Заместитель директора по воспитательной работе МОУ «Мастахская СОШ»; 01.09.2009 — 16.05.2011 — Временно принят учителем начальных классов МОУ «Мастахская СОШ»; 15.08.2011 — 31.08.2012 — Директор МОУ «Хагынская СОШ»; 01.09.2012 — по н/в — Директор МБОУ «Вилюйская средняя общеобразовательная школа № 2 им.Г.С.Донского». comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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