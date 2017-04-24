Кандидат от «ЕР» выиграл выборы в Вилюйском улусе

23 апреля состоялись дополнительные выборы депутатов Вилюйского Районного Совета МР «Вилюйского улуса (района)» третьего созыва.
Победитель предварительного голосования Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Михаил НОВИКОВ одержал убедительную победу.
23 апреля, в день выборов, свой гражданский долг исполнили более 80% избирателей, всего обработано 429 бюллетеней. За кандидата от Партии проголосовали 238 избирателей (55,09%), за Филиппа АЛЕКСЕЕВА – 179 (41,44%), против всех – 12 (2,78%).
Справка:
НОВИКОВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ
Дата и место рождения: 10.05.1984, с.Намцы Намского р-на Якутской АССР
Образование: ЯГУ им.М.К.Аммосова, педагогический институт, факультет ПИМНО
Специальность по образованию: Учитель начальных классов
Партийная принадлежность: Сторонник
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
12.09.2004 — 01.09.2006 — учитель трудового обучения МОУ «Мастахская СОШ»;
03.09.2006 — 28.08.2007 — Временно принят на должность организатора детского движения МОУ «Мастахская СОШ»;
28.08.2007 — 24.06.2009 — Заместитель директора по воспитательной работе МОУ «Мастахская СОШ»;
01.09.2009 — 16.05.2011 — Временно принят учителем начальных классов МОУ «Мастахская СОШ»;
15.08.2011 — 31.08.2012 — Директор МОУ «Хагынская СОШ»;
01.09.2012 — по н/в — Директор МБОУ «Вилюйская средняя общеобразовательная школа № 2 им.Г.С.Донского».comments powered by HyperComments