Кандидат от ЕР победил на выборах главы Кирбейского наслега

Заместитель главы МО «Кирбейский национальный наслег» Оленекского района Владислав НИКОЛАЕВ одержал уверенную победу на выборах.
Кандидат от партии набрал 55,7%.
Всего в Кирбейском наслеге проживают около 500 избирателей.
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Заместитель главы МО «Кирбейский национальный наслег» Оленекского района Владислав НИКОЛАЕВ одержал уверенную победу на выборах.
Кандидат от партии набрал 55,7%.
Всего в Кирбейском наслеге проживают около 500 избирателей.
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