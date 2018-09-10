Кандидат от ЕР победил на выборах главы Кирбейского наслега

Заместитель главы МО «Кирбейский национальный наслег» Оленекского района Владислав НИКОЛАЕВ одержал уверенную победу на выборах. Кандидат от партии набрал 55,7%. Всего в Кирбейском наслеге проживают около 500 избирателей. Источник: https://yakut.er.ru/news/2018/9/9/kandidat-ot-partii-edinaya-rossiya-pobedil-na-vyborah-glavy-kirbejskogo-naslega/

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