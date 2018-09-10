Кандидат от ЕР избран главой Батаринского наслега

Кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Иван МАТВЕЕВ победил на выборах главы Батаринского наслега Мегино-Кангаласского района
Доцент кафедры «Технологическая система АПК» инженерного факультета ЯГСХА Иван Матвеев набрал 174 голоса, его оппонент самовыдвиженец Алексей ПОПОВ – 159.
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