Кандидат от ЕР избран главой Батаринского наслега

Кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Иван МАТВЕЕВ победил на выборах главы Батаринского наслега Мегино-Кангаласского района Доцент кафедры «Технологическая система АПК» инженерного факультета ЯГСХА Иван Матвеев набрал 174 голоса, его оппонент самовыдвиженец Алексей ПОПОВ – 159. Источник: https://yakut.er.ru/news/2018/9/9/batarincy-doverili-nasleg-edinorossu/

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