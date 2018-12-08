Кампания ГИБДД «Культура на дорогах!»

В Якутии в рамках кампании «Культура на дорогах!» организован пресс – тур для журналистов. У представителей СМИ вызвали интерес, как занятия с детьми, так и мероприятия для взрослых Состоялся пресс – тур представителей интернет – агентств, печатных изданий, телевидения и радиовещания по мероприятиям, организованным в рамках кампании «Культура на дорогах!». Журналисты воочию увидели, как проходят занятия в образовательных учреждениях с детьми и педагогами, в местах массового скопления людей, а так же испытали на себе различные тестирования.

Первым пунктом в маршруте была школа. Корреспонденты вместе с детьми младших классов вспомнили Правила дорожного движения. А обучали учащихся основам безопасности сказочные кот по имени Котофот и собака Флик. По окончании урока агенты дорожной безопасности вручили каждому ребенку набор полезных подарков: линейки, мешки для обуви, световозвращающие значки с символикой кампании, раскраски, которые

станут ежедневными напоминаниями детям о ПДД.

Следующим пунктом стал детский спортивный комплекс, где представители экспертного центра «Движение без опасности» провели семинар для тренеров. Организаторы рассказали педагогам о нюансах при обучении детей Правилам дорожного движения с учетом не только

возрастных, но и физических особенностей несовершеннолетних, показали упражнения, определяющие те или иные способности детей, используя при этом специальные приборы. Кроме того, с тренерами подробно разобрали механизм организованных перевозок групп детей.

В одном из торгово – развлекательных центров журналистам удалось посмотреть, как мероприятие проходит для широкого круга населения. Посетителям предлагалось пройти тестирование, по итогам которого им вручались жилеты со световозвращающими полосками, брелоки и другие памятные подарки.

На автозаправочных станциях Якутска корреспонденты прошли тестирование в форме игры на проверку реакции водителя. Попробовав свои знания на интерактивной стойке, они выполнили практическое задание, предложенное волонтерами. Каждый участник получил конфетку, на обертке которой были пожелания «в дорогу».

Следующая встреча с журналистами планируется при проведении «круглых столов», за которыми обсудят проблемы безопасности дорожного движения БДД в регионе и меры, принимаемые по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма.