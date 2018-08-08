Камеры видеофиксации снижают количество ДТП до нуля

Впервые стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения заработал в столице республики в 2016 году на одном из самых опасных перекрестке Якутска — пересечении улиц Ойунского и Петровского. Благодаря такому решению, количество ДТП с тяжкими последствиями на этом участке дороги упало до нуля. Кто стоит за установкой комплексов? Кто следит за тем, чтобы они работали исправно и день и ночь — читайте в материале ЯСИА.

Все горожане уверены — за приобретение и установку комплексов видеофиксации правонарушений на дорогах Якутска ответственны сотрудники ГИБДД. Однако это не так. Сотрудники Госавтоинспекции — это своего рода потребители услуг. А вот монтирует оборудование и программное обеспечение к ним, отвечает за его нормальное функционирование и даже принимает всю информацию с камер в режиме он-лайн одно бюджетное предприятие — ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)».

С момента первой установки комплекса фотовидеофиксации прошло уже три года. С тех пор число комплексов значительно возросло, они стали гораздо «умнее» и могут запечатлеть теперь не только превышение скоростного режима, но и пересечение стоп-линии, выезд на встречную, превышение скорости, непредоставление преимущества пешеходам в движении, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также нарушение расположение транспортного средства на проезжей части.+

На вооружении ведомства находятся не только стационарные, но и мобильные, и передвижные комплексы. С начала этого года с их помощью уже зафиксировано более 200 тысяч нарушений ПДД различного вида. Оплаченные штрафы поступают в бюджет республики.

«Наши системы крайне эффективны, поскольку дисциплинируют водителей. Только в Якутске мы ежедневно отслеживаем поток в 100 тысяч автомобилей и движение каждого из них записывается и хранится в базе данных. Все выявленные нарушения рассылаются по защищенному каналу в центр обработки данных ГИБДД», — рассказывает заместитель начальника отдела по сопровождению комплексов фотовидеофиксации Иван Лукин.

Сегодня в Якутске установлено пять стационарных комплексов «Перекресток» на наиболее сложных участках, где отмечались дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями. Первый комплекс автоматической фотовидеофиксации был установлен по решению Минтранса республики и заработал с 2016 года.

«С установкой таких комплексов число дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями резко пошло на спад. Раньше наиболее опасным в Якутске был перекресток Ойунского-Петровского, где происходили резонансные ДТП, в том числе, с гибелью ребенка. Сразу после установки камер ежедневно мы фиксировали в среднем пять тысяч нарушений. Сейчас, спустя полтора года, за день происходит не больше 40. Вот так, мы перевоспитали водителей», — отметил собеседник агентства.

В середине февраля в столице прошло тестирование систем автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения отечественных производителей. Наиболее подходящим для работы на дорогах республики оказались системы «Воккорд Траффик» и «СКАТ». Оборудование выпускается как стационарном виде, так и передвижном.+

«У нас пока четыре передвижных комплекса и один стационарный, который установлен на улице Ойунского, 37, напротив спорткомплекса «Триумф». С момента установки оборудования на оживленном участке не зарегистрировано ни одного наезда на пешеходов», — подчеркнул Лукин.

По его словам, оба вида комплексов хороши тем, что системы безотказно работают в зимних условиях Крайнего Севера, благодаря автоматической регулировке температуры внутри корпуса. Вместе с тем, они способны отслеживать все транспортные средства на четырех полосах движения в попутном или встречном направлениях, обеспечивают формирование кадров с изображением автомобилей крупным планом с внесением данных о дате, времени, месте контроля, результатах измерений. При этом, передвижной комплекс позволяет менять дислокацию в зависимости от складывающейся ситуации на региональных и федеральных дорогах.

Мобильный комплекс «Дозор – М» устанавливается внутри автомобиля, который объезжает по периметру наиболее проблемные участки города на скорости 20 — 30 км в час. По пути следования автоматика фиксирует нарушения правил остановки и стоянки. Чтобы привлечь водителя к ответственности, оператору необходимо вернуться к месту нарушения по истечении не менее пяти минут. К слову, оборудование играет немалую роль в розыске преступлений с использованием транспорта.

Места патрулирования и установки комплексов не держатся в секрете. К примеру, все камеры фиксации правонарушений отмечены в мобильной справочной 2ГИС. Как пояснили в Управлении автодорог, водителям важно знать эту информацию, поскольку устанавливаются системы, прежде всего, для безопасности дорожного движения, а не из желания наказать водителя рублем.