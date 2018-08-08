АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
26
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.08.2018, 18:10
Происшествия
На рабочего с 9 этажа упал шлакоблок. Мужчина скончался
08.08.2018, 18:05
Происшествия
Следком возбудил уголовное дело по факту отравления консервами «Сайра» в Усть-Алданском районе
08.08.2018, 18:00
Происшествия
Охранник магазина присвоил себе чужие деньги
08.08.2018, 17:50
Общество
Пострадавшим от паводка районам помогут восстановить автодороги
08.08.2018, 17:39
Культура & Образование
В ЯГСХА подвели итоги второго этапа зачисления: академистами стали лучшие из лучших
08.08.2018, 17:23
Общество
Батальон ППС объявляет набор на вакантные должности
08.08.2018, 17:00
Общество
Постпредство Якутии сократит представителей якутских министерств и ведомств в Москве
08.08.2018, 16:45
Общество
Камеры видеофиксации снижают количество ДТП до нуля
08.08.2018, 16:30
Культура & Образование
Детей с ограниченными возможностями обучат безопасному поведению на дороге
08.08.2018, 16:20
Происшествия
Следователи разберут действия алданских врачей, в результате которых погиб новорожденный
08.08.2018, 16:10
Общество
Резонанс
Скандальный пожар в Якутии: сообщение МЧС
08.08.2018, 16:08
Общество
Анонс
Объявлен в Якутске конкурс косплея! Ykt Geek Fest 5
08.08.2018, 16:00
Культура & Образование
III городской фестиваль художественной резьбы по дереву «Лесная сказка-2018» ждет участников
08.08.2018, 15:50
Столица
9 августа в Якутске отметят Международный день коренных народов мира
08.08.2018, 15:35
Общество
Резонанс
Руководитель «Трезвой России» призвал Генпрокуратуру РФ разобраться в пьяном дебоше Юрия Садовникова
08.08.2018, 15:25
Происшествия
У девушки украли золотых украшений на десятки тысяч рублей
08.08.2018, 15:15
Общество
Дневник навигации ЛОРП: нефтеналивной флот работает в Арктике
08.08.2018, 15:05
Общество
Айхал Габышев: От успеха каждого из нас складывается успех нашей любимой республики!
08.08.2018, 14:55
Общество
Бухгалтер ответит за то, что из зарплаты должника не был удержан долг
08.08.2018, 14:45
Республика
В Якутии появился четвертый вертолёт санитарной авиации
08.08.2018, 14:35
Общество
Профессора ЯГСХА — судьи IV Чемпионата России «Лесоруб XXI века»
08.08.2018, 14:25
Культура & Образование
В Якутске открылась выставка молодых художников и фотографов
08.08.2018, 14:14
Общество
Режим ЧС в связи с лесными пожарами отменен
08.08.2018, 14:00
Республика
«ЛОРП»: план по перевозкам грузов выполнен
08.08.2018, 13:49
Политика
Эксклюзив
«Родина» через суд добивается регистрации своих кандидатов в Ил Тумэн
08.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Самые горячие тренды осени 2018 года
08.08.2018, 13:00
Республика
Юкагирский праздник «Шахадьибэ» отметили в селе Нелемное
08.08.2018, 12:50
Происшествия
За повторную пьяную езду осужден житель Намского района
08.08.2018, 12:41
Происшествия
Более 50 человек тушат пожар у Накына
08.08.2018, 12:35
Происшествия
Два страшных ДТП произошло в Якутии: пострадали 10 человек
08.08.2018, 12:28
Экономика
Сахатранснефтегаз: доверяйте обслуживание газового оборудования проверенным профессионалам!
08.08.2018, 12:16
Общество
Авиакомпания «Якутия» вновь задерживает рейсы
08.08.2018, 12:09
Столица
Цветущий Якутск: миллион цветов столицы
08.08.2018, 11:58
Происшествия
Лесной пожар у Накына: в случае ухудшения ситуации принят план эвакуации
08.08.2018, 11:45
Общество
Александр Ким-Кимэн празднует 60-летний юбилей
08.08.2018, 11:28
Происшествия
Резонанс
Виновнику ДТП, в котором погиб ребенок, отказали в УДО
08.08.2018, 11:14
Столица
В гордуме состоялось совещание комиссии по социальной политике
08.08.2018, 11:00
Столица
Анонс
Акция «Дачный десант» выезжает на Покровский тракт
08.08.2018, 10:58
Красота & Здоровье
Особая благодарность композитора
08.08.2018, 10:55
Экономика
В Якутии успешно прошла первая практическая бизнес конференция — 2018
08.08.2018, 10:50
Республика
На севере Якутии найдены три черепа древнего волка
08.08.2018, 10:40
Происшествия
Консервы, из-за которых отравились люди в Якутии, сняты с продажи
08.08.2018, 10:40
Политика
Эксклюзив
Справороссы добиваются лишения регистрации Ивана Шамаева
08.08.2018, 10:30
Происшествия
В Мирном горел магазин
08.08.2018, 10:20
Спорт
Максим Афонин не попал в число призеров чемпионата Европы в Берлине
08.08.2018, 10:10
Происшествия
В Якутии полицейский соврал в суде
08.08.2018, 10:00
Экология
Нерюнгринские медведи: Трагедия хозяина тайги начинается с конфетки
08.08.2018, 9:50
Общество
Четырехлетний детсадовец ушел в «самоволку» в Якутске
08.08.2018, 9:40
Происшествия
Резонанс
Дело о гибели работника «Якутлесресурса» находится на контроле прокуратуры
08.08.2018, 9:35
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
08.08.2018, 9:27
Экология
Прогноз погоды в Якутске: тепло и слонечно
08.08.2018, 9:12
Общество
Позитив
Якутию включили в список самых грибных регионов России
08.08.2018, 9:00
Происшествия
Резонанс
Виновный в смертельном ДТП Алексей Конторских снова попросил об УДО
08.08.2018, 8:37
Политика
Эксклюзив
Резонансные дела Борисовской эпохи — III
08.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 8 августа 2018
08.08.2018, 4:00
Желток
Фотофакт
Новая политическая мода
08.08.2018, 3:04
Политика
Резонанс
Вплоть до увольнения: МинЖКХ дал указания по оскандалившемуся Садовникову
08.08.2018, 2:58
Экономика
Анатолий Кырджагасов представлен коллективу “Водоканала”
08.08.2018, 1:41
Происшествия
О ситуации в вахтовом поселке Накын Нюрбинского района
08.08.2018, 0:09
Общество
Сегодня день рождения судьи и хореографа
07.08.2018, 21:50
Общество
Евангелие в Якутии
07.08.2018, 19:44
Политика
Экстра
Резонанс
Пьяный скандал: принято жесткое решение по депутату Юрию Садовникову
07.08.2018, 17:55
Общество
В Якутске открывается школьная ярмарка
07.08.2018, 17:45
Общество
8 августа предстоят временные ограничения электроснабжения
07.08.2018, 17:35
Культура & Образование
В Якутии определены основные направления работы в области культуры
07.08.2018, 17:25
Общество
Юные блогеры проинтервьюировали главу Якутии
07.08.2018, 17:15
Красота & Здоровье
Роспотребнадзор: состояние отравившихся в Усть-Алданском районе удовлетворительное
07.08.2018, 17:05
Культура & Образование
Мария Турантаева: Пришло время для создания Постоянного Совета по вопросам культуры при Главе Якутии
07.08.2018, 16:55
Спорт
В Октемском филиале Якутской ГСХА открылся мини-стадион
07.08.2018, 16:45
Общество
Сергей Сохранов: «Управлять своим домом должны уметь все»
07.08.2018, 16:41
Политика
Экстра
Владимир Федоров отрекся от «Родины»
07.08.2018, 16:35
Происшествия
Муж застрелил жену и покончил с собой. В Алдане расследуют обстоятельства трагедии
Архив новостей
Общество
8 августа 2018, 16:45
383

Камеры видеофиксации снижают количество ДТП до нуля

Впервые стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения заработал в столице республики в 2016 году на одном из самых опасных перекрестке Якутска — пересечении улиц Ойунского и Петровского. Благодаря такому решению, количество ДТП с тяжкими последствиями на этом участке дороги упало до нуля. Кто стоит за установкой комплексов? Кто следит за тем, чтобы они работали исправно и день и ночь — читайте в материале ЯСИА.

Все горожане уверены — за приобретение и установку комплексов видеофиксации правонарушений на дорогах Якутска ответственны сотрудники ГИБДД. Однако это не так. Сотрудники Госавтоинспекции — это своего рода потребители услуг. А вот монтирует оборудование и программное обеспечение к ним, отвечает за его нормальное функционирование и даже принимает всю информацию с камер в режиме он-лайн одно бюджетное предприятие — ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)».

С момента первой установки комплекса фотовидеофиксации прошло уже три года. С тех пор число комплексов значительно возросло, они стали гораздо «умнее» и могут запечатлеть теперь не только превышение скоростного режима, но и пересечение стоп-линии, выезд на встречную, превышение скорости, непредоставление преимущества пешеходам в движении, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также нарушение расположение транспортного средства на проезжей части.+

На вооружении ведомства находятся не только стационарные, но и мобильные, и передвижные комплексы. С начала этого года с их помощью уже зафиксировано более 200 тысяч нарушений ПДД различного вида. Оплаченные штрафы поступают в бюджет республики.

«Наши системы крайне эффективны, поскольку дисциплинируют водителей. Только в Якутске мы ежедневно отслеживаем поток в 100 тысяч автомобилей и движение каждого из них записывается и хранится в базе данных. Все выявленные нарушения рассылаются по защищенному каналу в центр обработки данных ГИБДД», — рассказывает заместитель начальника отдела по сопровождению комплексов фотовидеофиксации Иван Лукин.

Сегодня в Якутске установлено пять стационарных комплексов «Перекресток» на наиболее сложных участках, где отмечались дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями. Первый комплекс автоматической фотовидеофиксации был установлен по решению Минтранса республики и заработал с 2016 года.

«С установкой таких комплексов число дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями резко пошло на спад. Раньше наиболее опасным в Якутске был перекресток Ойунского-Петровского, где происходили резонансные ДТП, в том числе, с гибелью ребенка. Сразу после установки камер ежедневно мы фиксировали в среднем пять тысяч нарушений. Сейчас, спустя полтора года, за день происходит не больше 40. Вот так, мы перевоспитали водителей», — отметил собеседник агентства.

В середине февраля в столице прошло тестирование систем автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения отечественных производителей. Наиболее подходящим для работы на дорогах республики оказались системы «Воккорд Траффик» и «СКАТ». Оборудование выпускается как стационарном виде, так и передвижном.+

«У нас пока четыре передвижных комплекса и один стационарный, который установлен на улице Ойунского, 37, напротив спорткомплекса «Триумф». С момента установки оборудования на оживленном участке не зарегистрировано ни одного наезда на пешеходов», — подчеркнул Лукин.

По его словам, оба вида комплексов хороши тем, что системы безотказно работают в зимних условиях Крайнего Севера, благодаря автоматической регулировке температуры внутри корпуса. Вместе с тем, они способны отслеживать все транспортные средства на четырех полосах движения в попутном или встречном направлениях, обеспечивают формирование кадров с изображением автомобилей крупным планом с внесением данных о дате, времени, месте контроля, результатах измерений. При этом, передвижной комплекс позволяет менять дислокацию в зависимости от складывающейся ситуации на региональных и федеральных дорогах.

Мобильный комплекс «Дозор – М» устанавливается внутри автомобиля, который объезжает по периметру наиболее проблемные участки города на скорости 20 — 30 км в час. По пути следования автоматика фиксирует нарушения правил остановки и стоянки. Чтобы привлечь водителя к ответственности, оператору необходимо вернуться к месту нарушения по истечении не менее пяти минут. К слову, оборудование играет немалую роль в розыске преступлений с использованием транспорта.

Места патрулирования и установки комплексов не держатся в секрете. К примеру, все камеры фиксации правонарушений отмечены в мобильной справочной 2ГИС. Как пояснили в Управлении автодорог, водителям важно знать эту информацию, поскольку устанавливаются системы, прежде всего, для безопасности дорожного движения, а не из желания наказать водителя рублем.

Источник: http://ysia.ru/kamery-videofiksatsii-snizhayut-kolichestvo-dtp-do-nulya/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
08.08.2018, 9:35
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
07.08.2018, 0:42
Происшествия
Скандал
Пьяный скандал может оставить народного депутата Якутии без мандата
02.08.2018, 22:50
Столица
Материальная помощь семьям в день ВДВ
03.08.2018, 21:56
Политика
Эксклюзив
Резонанс
Отзыв Владимира Федорова с выборов мэра Якутска: официальный комментарий ЯРО ВПП «РОДИНА»
02.08.2018, 15:00
Экономика
В каких случаях можно остаться без газа? Разъясняет Сахатранснефтегаз
02.08.2018, 12:00
Экономика
Объявление
Сахатранснефтегаз проведет контрольно-пневматическое испытание газопроводов на улице Тимирязева
03.08.2018, 20:58
Политика
Экстра
Владимира Федорова отзывают с выборов мэра Якутска
06.08.2018, 8:15
Желток
Фотофакт
Известный якутский стилист женился!
02.08.2018, 11:50
Политика
Массовые госзакупки под занавес пятого созыва Госсобрания Якутии
06.08.2018, 8:35
Происшествия
Эксклюзив
Резонансные дела Борисовской эпохи
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
08.08.2018

Айхал Габышев: От успеха каждого из нас складывается успех нашей любимой республики!

Эксклюзив
Политика
08.08.2018

«Родина» через суд добивается регистрации своих кандидатов в Ил Тумэн

Происшествия
08.08.2018

Два страшных ДТП произошло в Якутии: пострадали 10 человек

Резонанс
Происшествия
08.08.2018

Виновнику ДТП, в котором погиб ребенок, отказали в УДО

Красота & Здоровье
08.08.2018

Особая благодарность композитора

Экономика
08.08.2018

В Якутии успешно прошла первая практическая бизнес конференция — 2018

Эксклюзив
Политика
08.08.2018

Справороссы добиваются лишения регистрации Ивана Шамаева

Экология
08.08.2018

Нерюнгринские медведи: Трагедия хозяина тайги начинается с конфетки