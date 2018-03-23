«Камелек» — за защиту интеллектуальной собственности

Директор компании по производству якутской национальной посуды «Камелек», член регионального отделения общественной организации » Деловая Россия» Ольга Григорьева выступила и рассказала об успешном опыте брендирования якутского производства на примере своей компании на региональной конференции «Эффективное использование интеллектуальной собственности в Республике Саха (Якутия).

Сегодня ясно, что мало сделать качественный продукт, наладить поставки, продвигать продажи, вкладываться в рекламу. Сегодня настал момент, когда огромную роль играет узнаваемость и раскрученность названия. Понятие под словом бренд прочно входит в нашу жизнь. И если несколько лет тому назад мы связывали понятие бренда только с крупными знаменитыми компаниями , то сегодня мы сами с этим сталкиваемся.Проблема эта пришла и на якутский рынок. Компания » Камелек» так же как и мастера-ювелиры и большие производственные компании, столкнулась с серьезными проблемами из-за нарушения прав в сфере интеллектуальной собственности и авторских прав. Несертифицированная продукция якутской посуды грубо нарушает права компании «КАМЕЛЕК «. Об этом речь поднималась много раз и с самых разных трибун. Надо сказать, что мнения и оценки самые разные. Но то, что ситуация должна разрешаться правовыми методами, это ясно. И кто-то должен этим заниматься систематически и последовательно. Компания «Камелек» взвалила на себя такую ответственность и сегодня будирует этот вопрос на всех уровнях.

Инициатором проекта о защите интеллектуальной собственности на уровне нашей республики является Якутское региональное отделение «Деловой России».

Основной целью конференции было формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности, а также обоснования понятия «капитализация интеллектуальной собственности» и использования его для роста стоимости компаний и их кредитоспособности и инвестиционной привлекательности. Был рассмотрен опыт внедрения интеллектуальной собственности в Республике Татарстан – лидера по развитию рынка интеллектуальной собственности.

Ольга ГРИГОРЬЕВА отметила, что на сегодняшний день нет четкого понятия, что конкретно относится к изделиям художественного промысла. Ольга Григорьевна призвала участников выработать чёткий и прозрачный механизм субсидирования субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих расходы на оформление и регистрацию результатов интеллектуальной деятельности . Известные бренды республики «Камелек» и «Айгуль» начали огромную работу в защите своей интеллектуальной собственности. И эта конференция является большим шагом для развития и защиты местного производства в Республике Саха (Якутия).

По итогам конференции для обеспечения открытости, доступности и учета положительного опыта регионов предложили рассмотреть возможность создания Единого центра интеллектуальной собственности Республики Саха (Якутия) с целью координации деятельности бизнеса, науки и институтов развития на территории республики.