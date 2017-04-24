«Камелек» расширяет свою сеть

В воскресенье, 23 апреля в Якутске открылся очередной магазин салона национальной посуды «Камелек».



— Это уже шестой магазин нашей сети. Посуда есть в каждом доме. А якутяне любят современную посуду с нашим национальным колоритом. Мы стремимся к удобству наших покупателей, чтобы наша уникальная посуда была представлена в разных микрорайонах города. У нас часто идут акции, скидки, есть бонусы при повторных покупках, — говорит Ольга ГРИГОРЬЕВА, директор сети салонов «Камелек».





«Камелек» теперь открылся и в торговом центре «Вавилон», расположенном в Якутске по улице Лермонтова, 42. С понедельника по субботу он работает с 10 до 20 часов, в воскресенье – с 10 до 18 часов.





Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU