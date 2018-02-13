«Камелек»: Признайся в чувствах красиво!

Завтра наступает самый романтичный праздник для влюбленных. Каким должен быть подарок парню на 14 февраля?

Не такой простой вопрос, как кажется. Это ведь вам не какой-нибудь День каратиста, презент на праздник всех влюбленных призван так рассказать о ваших нежных чувствах, чтобы Шекспир позавидовал. С девушками все более-менее понятно, романтика — их стихия, потому и организовать сюрприз для любимой не так уж сложно.

Компания «Камелек» предлагает для влюбленных чашку «Тап-Тал». Стоимость одной чашки 380 рублей.

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