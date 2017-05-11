«Камелек» признан одной из самых динамично развивающихся фирм России

Салон национальной посуды «Камелек» взял еще одну высоту. По версии компании АТМ Group, он вошел в десятку лучших компаний России за последний год. АТМ — это международная коучинговая компания, образованная в 2006 году, которая специализируется на финансовом планировании и технологии обращения с деньгами с целью увеличения прибыли.



На днях в Санкт-Петербурге прошла очередная Бизнес-конференция АТМ2017. В ее рамках президент компании Владислав МУСАТОВ выступил с лекций «Как стать лидером? Секреты успешных команд». Прочитали лекции и другие спикеры АТМ – «Как уйти от налогового пресса и сэкономить деньги законно?» от В. ТУРОВА, «Как нанять, воспитать и удержать хорошего продавца?» от И. ДАВЫДОВА, «Партизанский маркетинг» от Л. БАБИНОЙ и «Продвинутая работа с товарной матрицей» от Ирины НАРЧЕМАШВИЛИ.



На конференции традиционно подводятся итоги. Лучшей десятке вручается хрустальное яблоко. Это своего рода Оскар в бизнесе среди клиентов АТМ, которые насчитывают более 250 компаний по России и СНГ. И выбиться в лидеры, получить Хрустальное яблоко очень сложно, ведь все показатели измеряются статистическими точными данными.

В этом году успех пришел к Салону национальной посуды «Камелек», о чем с гордостью сообщила в своем фейсбуке генеральный директор компании Ольга ГРИГОРЬЕВА.



«Камелек» награжден в номинации «Самый высокий доход с 1 квадратного метра».

Еще одно Хрустальное яблоко в копилку якутян принесла фирма «МаксПроф», которая получила такой же приз и в прошлом году.



Как отмечает организатор семинаров от АТМ в Якутске, предприниматель Марианна АНДРЕЕВА, в бизнес-конференции участвовали 35 якутян, представляющих салон национальной посуды «Камелек», «МаксПроф», гостиницу «Орто Дойду», «Якутоптторг» и др.



«Наша делегация поразила участников конференции своей сплоченностью, единством — общим выходом в национальных костюмах на сцену, роликом про Якутию от КЭМВИДЕО с Натальей ЛОПАТИНОЙ и флешмобом «Якутяночка». Это был фурор и позитив!», — делится Марианна Андреева.









Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU. Фото из соцсети.