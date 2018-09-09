«Камелек» отметил день рождения эксклюзивом

7 сентября салон национальной посуды «Камелек» отметил 13 лет со дня создания. SakhaLife не мог пропустить такое событие.



В фирменном магазине по пр. Ленина, 36, гостей встречали красивые девушки в национальных костюмах со свежими оладьями в полюбившимся хозяйках оладницах.

Источал тонкий аромат Саха чай — самый северный на планете Земля.

Внутри магазина собрался бомонд – успешные, красивые, медийные дамы.

Среди них выделялся Григорий Петрович – отец владелицы бренда. Оказалось, именно он в свое время заметил и поддержал талант и организаторские способности дочери, направив ее по пути создания национальной посуды как широкого потребительского товара. В то время она была в самом начале пути, кропотливо расписывая посуду в гараже. По ее словам, в далекие 90-ые годы она и сама бы не поверила, что якутский бренд будет так горячо востребован.

Хозяйка сети «Камелек» очаровательная Ольга ГРИГОРЬЕВА только успевала приветствовать своих гостей и клиентов.

Ведущей вечера выступила неотразимая НИКОЛЬ – Анна БАСНАЕВА.

«Камелек» с днем рождения поздравили начальник управления культуры и духовного развития Окружной администрации Антонида КОРЯКИНА,

руководитель департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Ирина ГАРГАЧ, помощник спикера Якутской городской Думы Александра САВВИНОВА,

депутат Ил Тумэна, сопредседатель регионального Общероссийского народного фронта Алена АТЛАСОВА, председатель Союза женских организаций Анжелика АНДРЕЕВА,

искусствовед Зинаида ИВАНОВА-УНАРОВА, модельер Августина ФИЛИППОВА, дизайнер Саргылана БАРАХОВА – ЫМЫЫ,

владелица магазина чая и кофе «Унция» и бренда «Саха чай» Нюргуяна ЗАМОРЩИКОВА,

председатель Ассоциации гостеприимства Татьяна ТЫМЫРОВА,

совладелица гостиницы и туристического комплекса «Орто Дойду», региональный представитель Группы компаний «АТМ Group» (Санкт-Петербург) Марианна АНДРЕЕВА и многие другие. В числе гостей были замечены главный редактор журнала «Журфикс» Яна УГАРОВА, известный шоумэн из Москвы Эдик ЯКУТ, главный редактор портала «Кэрэ Куо» Туйаара АЛААС, блогер и риэлтор Анастасия ТИМАНАНИ.

Мероприятие украсила своим искусством хомусист-виртуоз Альбина ДЕГТЯРЕВА.

Женщины-политики выразили восхищение и признательность «Камельку», отметив, что с его помощью якутская посуда вошла в каждый дом.

Деятели искусства обратили внимание собравшихся, что Ольга Григорьева делает ставку на авторскую посуду, работая с художниками. И даже направляет за счет фирмы перспективных художников на учебу за пределы республики, а то и страны.

Предприниматели восхитились тем, что в салонах «Камелек» постоянно расширяется линейка, неустанно открываются новые направления.

Журналисты отметили медийность владелицы бренда, которая еще и этим выделяется в ряду местных производителей.

Спикеры мероприятия отметили, что у нее не пятеро, как принято считать, детей, а шестеро. Ведь бизнес стал еще одним ребенком ньюсмейкера.

Общественные деятели благодарили Ольгу Григорьеву за активную позицию, за постоянную благотворительность.

И в самом деле, Ольга Григорьевна с первого же взгляда производит впечатление человека, который привык много отдавать другим – эмоции, заботу, материальные ценности.

Вот и на этом мероприятии все гости получили подарки от «Камелька». Николь провела призовую викторину, на которую гости активно отвечали, что свидетельствует о том, что «Камелек» хорошо продвигает свой бренд в информационном пространстве. И, наконец, состоялся розыгрыш призов от «Камелька». Повезло выиграть призы предпринимателю Марианне АНДРЕЕВОЙ, главному редактору SakhaLife Софии БУЛЧУКЕЙ, Сайааре из «Саха чая» и многим другим.

Ольгу Григорьеву тоже задарили гости. Было так много букетов, что она, по собственному признанию, почувствовала себя то ли звездой эстрады, то ли учительницей в День знаний.

Так же Ольге Григорьевне вручили официальную награду – Почетную грамоту Якутской городской Думы. Дарили ей и картины.

После поздравлений торжественно внесли именинный торт с фейерверком, так что праздник получился еще и вкусным. Время было обеденное, так что гости с удовольствием угостились праздничным фуршетом.

И в каждый момент чувствовалась забота о гостях и клиентах, так что и во время праздника активно работал коллектив «Камелька».

Все собравшиеся утверждали, что по любому поводу дарят в подарок продукцию от «Камелька». Чему способствуют и широкий, постоянно обновляющийся ассортимент, и подарочные упаковки. И автор этих строк внесла свою лепту в распространение по планете изделий «Камелька». Так, благодаря моей любимой коллекции черных чоронов я смогла пробиться после концерта своей любимой французской группы в Москве, вручив им в подарок стильный презент с национальным колоритом. Такие же чороны я подарила своим друзьям из Южной Африки, Франции, Швейцарии. Приятно сознавать, что таким образом и мы вносим свою лепту в распространении нашей культуры. Теперь якутская посуда украшает любые дома и апартаменты в разных точках мира.

«Камелек» радушно и доброжелательно отметил свое 13-летие, официально став настоящим якутским тинэйджером, значит впереди компанию ждет еще большее развитие и прорыв. В день рождения клиентам была представлены новая продукция – авторские малые формы из керамики. Коллекционеры и любители раритетов оценят. В этой линии действительно каждая вещь – личность.

«Камелек» рад предложить широкий ассортимент товаров на любой вкус и кошелек. Он динамично растет и развивается. Невозможно угадать, чем нас удивит салон национальной посуды завтра.