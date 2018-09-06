«Камелек» отмечает день рождения

В сети компаний «Камелек» идет акция среди покупателей, разыгрываются ценные подарки. В эту пятницу, 7 сентября состоится торжественный розыгрыш. Среди множества призов Вы можете выиграть СУПЕР ПРИЗ – эксклюзивный чайный сервиз на 6 персон из летней коллекции 2018. Источник: SAKHALIFE.RU

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