«Камелек» отмечает день рождения

В сети компаний «Камелек» идет акция среди покупателей, разыгрываются ценные подарки. В эту пятницу, 7 сентября состоится торжественный розыгрыш.
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Источник: SAKHALIFE.RU
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