«Камелек» открыл секрет оригинального подарка на свадьбу

Существует замечательный момент на свадьбе, годовщине – время вручения подарков. Какие-то презенты запомнятся, какие-то быстро сотрутся из памяти…

Торгово-производственная компания «Камелек» представляет Вам тарелку с ручной росписью. Памятная вещица станет хорошим символическим подарком. В тарелке будет представлена история семьи.

Символ большой тарелки, подаренной на свадьбу, годовщину, день рождения, юбилей, девичник означает единство во всех случаях жизни.

На декоративной тарелке можем нанести любые надписи и изображения: от имен молодоженов и даты их свадьбы до полноценного семейного древа. Действуют постоянные скидки.

Заказы принимаем:

По адресу Проспект Ленина, 36

внутри магазина КАМЕЛЕК

Отдел продаж

42-43-75

Instagram @kamelek888

kamelek.su

КАМЕЛЕК… с первых дней жизни семьи