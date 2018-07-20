«Камелек» открыл секрет оригинального подарка на свадьбу

Существует замечательный момент на свадьбе, годовщине – время вручения подарков. Какие-то презенты запомнятся, какие-то быстро сотрутся из памяти…
Торгово-производственная компания «Камелек» представляет Вам тарелку с ручной росписью. Памятная вещица станет хорошим символическим подарком. В тарелке будет представлена история семьи.
Символ большой тарелки, подаренной на свадьбу, годовщину, день рождения, юбилей, девичник означает единство во всех случаях жизни.
На декоративной тарелке можем нанести любые надписи и изображения: от имен молодоженов и даты их свадьбы до полноценного семейного древа. Действуют постоянные скидки.
Заказы принимаем:
По адресу Проспект Ленина, 36
внутри магазина КАМЕЛЕК
Отдел продаж
42-43-75
Instagram @kamelek888
kamelek.su
КАМЕЛЕК… с первых дней жизни семьи
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