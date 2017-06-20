«Камелек»: Обзор посуды из летней коллекции

Ысыах Туймады все ближе. Этот удивительный праздник привлекает всё больше внимание мира, притягивает взор звёзд и имён, на нем мечтают побывать, мечтают прочувствовать дыхание праздника, донесшего до наших дней древние традиции народа Саха.

Одна из традиций – обряд кумысопития и ритуал Алгыса. Без него нет праздника, как и без главного сосуда – чорона. Конечно же, во время обряда используют исключительно аутентичную посуду: вся утварь должна быть из дерева, желательно старинная, передаваемая из поколения в поколение или же если современная, то в исполнении искусных именитых мастеров.

Но для торжественного сандалы во время праздничного угощения, для приема почетных гостей, для подарка как нельзя кстати подходят белоснежные чороны, богато декорированные золотым и серебряным орнаментом.

Для семейных праздников, для подарка на все знаменательные даты нужен такой вот набор чоронов: один главный, в котором пенится кумыс, который разольют в шесть компактных чоронов. Таким образом, будет приобщение к ритуалу кумысопития.

Лето – пора изобилия, щедрых даров богатой природы Якутии. Ягоды, традиционные взбитые сливки подают в таких национальных чашах – кытыйа.

Прекрасный вариант – такие вот сосуды для кумыса, стилизованные под традиционную коновязь – сэргэ, украшенные головой лошади – основного тотемного животного у якутов



Лето – пора прекрасная пора встреч, дачных чаепитий, летних посиделок. И поэтому такие вот милые чайные сервизы на тему наступившего лета просто так и просятся в нашу ленту

«Сайылык» – ставший классикой сервиз. Он – модель якутской усадьбы: чайники – ураса ( летние якутские шатры), сахарница – юрта , салфетница – лошадь, маслёнка – корова и сосуды для специй в форме стога сена.



Пиалы с бабочками, незабудками и смородинками – просто хит этого лета



Ну, а что и говорить​ о шкатулках с крышкой – там все яркие образы на тему якутской природы, лета, героического эпоса Олонхо, волшебных сказочных сюжетов

Дорогим гостям на память о празднике и якутской земле – милые наборы из чорона и кытыйа в подарочной упаковке



Кытыйа на трёх ножках и овальное блюдо просто завораживают игрой красок и красотой рисунка



Ну, а этот набор кытыйа просто лишает дара речи всех, кто берет его в руки: магия формы и волшебного золотого узора рождает только восхищённые взоры и междометия.



Ну, а по ягоды надо будет захватить эти ведра. Они так напоминают берестяные сосуды, которые использовали бабушки нынешних якутянок: мотивы, узоры, швы – все оттуда. Кстати, упаковать все, что необходимо для Туьулгэ на ысыахе – самое то. Помимо пользы оно само по себе уже как украшение на зелёной лужайке.



В обзоре использована посуда из летней коллекции, разработанной для компании «Камелек» художником Андреем Зыковым.