«Камелек» объявляет АКЦИЮ «Камелек-Ысыах-2017»

Дорогие горожане и гости столицы! Приближается праздник белого изобилия – Ысыах! Успевайте приобрести в магазинах компании «Камелек» священный сосуд для кумысопития, чороны, кытыйа, наборы для алгыса и многое другое. В связи с предстоящими праздниками Ысыах, торгово-производственная компания «Камелек» объявляет АКЦИЮ «Камелек-Ысыах-2017». Вас ждет сюрприз в виде валюты «Камелек»! Приобретайте понравившийся Вам товар – и мы дарим Вам нашу фирменную валюту «Камелек-Ысыах-2017». И с 15 июля по 15 августа Вы можете выбрать и купить любую посуду. Встречай Ысыах вместе с Камелек! Наши адреса: Пр.Ленина 36, 70-52-72 ТЦ Айсберг, 2 этаж, 70-54-70 Крестьянский рынок, 1 этаж, 70-75-52 ТЦ Проспект, 1 этаж, 72-77-90 Инстаграм @kamelek38 comments powered by HyperComments Источник: На правах рекламы.

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82