Дорогие горожане и гости столицы! Приближается праздник белого изобилия – Ысыах! Успевайте приобрести в магазинах компании «Камелек» священный сосуд для кумысопития, чороны, кытыйа, наборы для алгыса и многое другое.
В связи с предстоящими праздниками Ысыах, торгово-производственная компания «Камелек» объявляет АКЦИЮ «Камелек-Ысыах-2017».
Вас ждет сюрприз в виде валюты «Камелек»! Приобретайте понравившийся Вам товар – и мы дарим Вам нашу фирменную валюту «Камелек-Ысыах-2017». И с 15 июля по 15 августа Вы можете выбрать и купить любую посуду.
Встречай Ысыах вместе с Камелек!
Наши адреса:
Пр.Ленина 36, 70-52-72
ТЦ Айсберг, 2 этаж, 70-54-70
Крестьянский рынок, 1 этаж, 70-75-52
ТЦ Проспект, 1 этаж, 72-77-90
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