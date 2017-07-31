«Камелек» готовит молодоженов к важному событию

Свадьба – это самое важное, торжественное мероприятие в нашей жизни, Праздник, который останется в наших сердцах на всю жизнь. Поэтому каждый хочет ее запечатлить не только в фотографиях, но и в приятных воспоминаниях, которые время от времени мелькают в обыденной жизни.

ТПК «Камелек» подготовила молодоженам эксклюзивную продукцию линии «Уруу» с ручной росписью, наборы для обряда Алгыс, бокалы с ручной росписью, а также маленькие призы для гостей вечера.

У жениха с невестой в их самый главный день все должно быть особенным. Среди гостей на свадьбе молодоженов отличают не только по свадебным нарядам, но и по свадебным аксессуарам — символам новоиспеченных супругов. На веселом застолье такими аксессуарами являются свадебные бокалы молодых.

Свадебные бокалы – это предмет, который будет сопровождать молодоженов весь день свадьбы и всю последующую жизнь. Они символизируют духовное и физическое единение молодоженов, они появляются в доме в День свадьбы, хранятся всю жизнь и достаются каждую годовщину. Так, каждый год в день свадьбы супруги будут доставать с полки свадебную свечу, свадебные бокалы и праздновать очередную годовщину свадьбы и провожать счастливо прожитый совместный год.

К выбору этих бокалов необходимо подойти более ответственно, так как они будут:

— Весь вечер сиять в Ваших руках;

— Отразятся на всех фотографиях;

— Будут храниться у Вас всю Вашу совместную жизнь;

— Будут использованы Вами каждый год на годовщину свадьбы.

Требования к бокалам

— «Основные» бокалы должны быть поистине красивыми! И желательно, не очень хрупкими, чтобы не дай бог, их не разбить.

— Во-вторых, эти бокалы должны быть чем-то украшены: стразами, тканью, камнями, «одеждой» (миниатюрные копии нарядов молодых), рисунком, гравировкой и т.д.

— Украшение бокалов должно соответствовать цветовой гамме свадьбы.

— Бокалы, разумеется, должны быть высокими на тонкой ножке (из них молодожены будут пить шампанское).

Свадебные бокалы, расписанные вручную. Основное преимущество – вы можете заказать любой рисунок, который вам хочется. Такие бокалы очень красивы и неповторимы!

А еще, для идеальной свадьбы мы предлагаем вам свадебный набор «Уруу». Она включает в себя два чорона разных размера, из одного пьет невеста, а из другого жених. Есть еще маленькая кытыйа, в которой родители преподносят молодым обручальные кольца.

Обратите внимание на золотую деколь вокруг — изображены невеста и жених под белым солнцем. Они находятся в урасе, другими словами их оберегает дом, а рядом с урасой находится дерево Аал Лук Мас –древо жизни, древо плодородия и центр Вселенной.

(Фото деколи)

Якутская свадьба начинается с проведения обряда Алгыс. Основными обрядовыми функциями алгысов, исполняемых во время свадьбы, являются пожелание счастливого будущего, счастья, доброе напутствие молодым, просьба благополучия у божеств, духов-хозяев земли, местности, огня, дома и др. Главный мотив свадебных алгысов – это счастливое соединение двух половин: жениха и невесты, создание крепкой семьи, рождение здоровых детей. Для проведения обряда Алгыс компания «Камелек» предлагает вам свою продукцию. Набор для Алгыс включает два чорона – для жениха и невесты, камелек, кытыйа с ложкой для кумыса, кытыйа маленькая для саламата и блюдо с оберегом.





Свадебные алгысы, отражая жизненные ценности якутов, участвуют в укреплении брачного союза. В качестве неотъемлемого признака алгысов следует отметить неразрывную связь слова и действия, их единую функцию в обряде.

Существует еще один замечательный момент на свадьбе – время вручения подарков молодоженам. Какие-то презенты запомнятся, какие-то быстро сотрутся из памяти. Вряд ли молодожены запомнят, кто и сколько подарил им денег, если приглашенные не забудут Гостей, сумевших придумать прикольные подарки на свадьбу, молодожены будут помнить долго и с улыбкой перебирать в памяти смешные моменты вручения презентов…

Представляем Вам тарелку с ручной росписью. В тарелке будет представлена история семьи. Символ большой тарелки, подаренной на свадьбу, означает единство во всех случаях жизни. Какие бы границы не пересекали пространство блюда, всегда найдется доброе правильное слово в нужный момент.

Если вы желаете, чтобы ваша свадьба по-настоящему стала для вас самым запоминающимся событием, вам необходимо позаботиться обо всех нюансах ее проведения.

ТПК «Камелек» предлагает вам следующую свадебную атрибутику:

— Нанесение фотографии молодоженов на изысканные чороны любых размеров

— Принимаем заказы на сувениры с вашей фотографией (прямоугольное зеркало, магниты круглые, зеркало круглое, зеркало прямоугольное, подставка круглая)

— Изящные бокалы, фужеры, стаканы с богатым якутским орнаментом

— Символ мироздания – Аал Луук мас- как благопожелание молодым

— Тарелка с ручной росписью, в которой представлена история создания вашей семьи

— Красивая тарелочка для обручальных колец с ручной росписью

— Набор “Кэргэн кэпсэтии” (Чорон женская, мужская, поднос)

— Прокат различных чоронов

— Прокат набора «Алгыс» — для проведения обряда свадебной церемонии

Заказы принимаем по адресу:

Пр. Ленина, 36,

к/т 424375

@kamelek38

Наши адреса магазинов:

Пр. Ленина, 36

ТЦ Айсберг, 2 этаж

ТЦ Проспект, 1 этаж

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