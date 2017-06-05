«Камелек» доверил детям роспись национальной посуды!



В Международный день защиты детей сеть салонов национальной посуды «Камелек» подготовила для маленьких якутян настоящий сюрприз. В этот день чашки, тарелки, чороны и кытыйа расписывали не художники предприятия, а дети, пришедшие на Комсомольскую площадь Якутска, и принявшие участие в праздничной программе от «Камелька»



А художники «Камелька» в этот день расписывали не посуду, а детские личики. Фейс-арт пользовался большим спросом, выстроилась очередь из детей и родителей, чтобы расписать своё личико.



«Камелек» раздавал мандарины, мороженое и хорошее настроение!



Такой праздник подарил детям «Камелек», сообщает в своем фейсбуке директор предприятия и общественный деятель Ольг ГРИГОРЬЕВА.