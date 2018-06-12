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12 июня 2018, 12:45
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Калужанин Иван Галкин — абсолютный чемпион России по мас-рестлингу

Шесть сильнейших мас-рестлеров России боролись 10 июня в Москве за звание абсолютного чемпиона России по мас-рестлингу 2018 года:

Васильев Юрий — Калужская область

Галкин Иван — Калужская область

Колибабчук Виктор — Смоленская область

Маркин Андрей — Свердловская область

Фролкин Сергей – Республика Саха (Якутия)

Чирков Анатолий – г. Москва

Каждый из этой шестерки достоин особого внимания и заслуживает отдельной истории. Имя каждого из них уже вписано в историю становления мас-рестлинга в России золотыми буквами. И каждый хотел именно сегодня стать самым-самым. Чтобы иметь право представлять свою страну на чемпионате мира в абсолютной категории, который состоится в рамках Восточного экономического форума на призы УК «Колмар», выступить среди лучших мас-рестлеров 30 стран мира в сентябре в городе Владивостоке.

На торжественном открытии соревнований новый генеральный директор Угледобывающей компании «Колмар» Артём Лёвин тепло поприветствовал претендентов и пожелал спортсменам удачи. Как генеральный партнер Международной федерации мас-рестлинга компания вновь берет на себя все расходы по подготовке и проведению масштабного спортивного события мирового уровня.

Обычно поединок мас-рестлеров состоит из двух или трех схваток, которая длится не более одной минуты. Как правило, схватки бывают еще скоротечней. За это время спортсмены должны выбрать тактику ведения противостояния, суметь предугадать действия соперника и быстро найти способ адекватной реакции на его передвижения по доске упора. В эти мгновения, в доли секунды, каждый должен активно включить не только свой мозг, но и весь организм. Условия, при которых проходят состязания также имеют важное значение. А погода в этот день не баловала.

Серые тучи, которые заволокли все пространство московского неба, прохлада и моросящий дождь были фоном соревнований и были далеко не в плюс. Регистрация и взвешивание прошли под монотонный стук капель дождя. Казалось ему не будет конца. Такое природное явление больше присуще ранней осени, но никак не началу лета. Но мы не привыкли отступать. Соревнования должны были состояться в любую погоду. Отдадим должное российским богатырям, которые в таких некомфортных условиях выходили на помост и боролись до конца.

Ниже краткое содержание поединков, которое не может передать всех эмоциональных переживаний как самих участников, так и их болельщиков. За этими сухими статистическими цифрами стоят надежды на победу, рухнувшие мечты и неожиданное счастье и радость победы.

Чирков:Фролкин — 0:2

Колибабчук:Васильев — 2:1

Маркин:Галкин – 0:2

Фролкин:Галкин — 2:0

Колибабчук:Фролкин — 2:1

Маркин:Чирков — 2:0

Колибабчук:Маркин — 2:0

Маркин-Фролкин — 2:0

Галкин: Колибабчук — 2:0

Колибабчук-Маркин — 2:0

В течение всего соревновательного дня было непонятно, кто же станет в итоге победителем. Изначально все ставили на двоих, ну максимум на троих: Колибабчука, Фролкина и Маркина. Многие спортсмены из российских регионов, увидев их имена в предварительном списке участников, даже не стали пытаться с ними состязаться, зная, что именно между ними пойдет разборка.

Участник, первым вышедший на помост, москвич Анатолий Чирков в свое время приложил много усилий в развитие мас-рестлинга в Центральной России и является призером многих всероссийских турниров. Вспомнив былое, он рискнул вновь испытать судьбу, но нехватка соревновательного опыта в последние годы дала о себе знать. Удача была не на его стороне.

Юрий Васильев из Калуги мог бы уверенно претендовать на медали, но при равном счете с Виктором Колибабчуком снялся по медицинским показаниям и больше в поединки не вступал. Несмотря на временное отступление он все равно остается основным игроком мас-рестлинга среди российских супретяжеловесов.

Андрей Маркин с Урала всегда удивляет своим спокойствием. Огромный и добродушный – вот такой у него образ. Благодаря этим качествам Маркин имеет много друзей по всей стране. Он ведет свой блог, где дает советы по изготовлению инвентаря, а также рассказывает о нюансах тренировок по мас-рестлингу. У себя в регионе не имеет себе равных. Во время соревнований в Москве был явно хорош — показал недюжинную силу и бойцовский характер. Выступал здорово, но не стабильно. Расстроился, но сохранил желание и дальше бороться за свою мечту – стать лучшим мас-рестлером всей страны.

Все фанаты мас-рестлинга по всему миру следили за ходом этих соревнований и ждали один-единственный принципиальный поединок. Между Виктором Колибабчуком и Сергеем Фролкиным. Мы помним какую удивительную победу над российским лидером одержал якутянин на финале Кубка мира 2017 года. В этом году Виктор пропустил чемпионат страны по мас-рестлингу в Нальчике, где Сергей Фролкин в его отсутствие спокойно вошел в состав сборной команды страны, став чемпионом в весовой категории свыше 125 кг. Он уже имеет в кармане путёвку на чемпионат мира по мас-рестлингу. На московскую землю 10 июня он прибыл с одной целью — подтвердить свое превосходство над сильнейшим соперником и получить право ехать в Приморье на мировую «абсолютку». Но мощный противник и старая травма не позволили ему повторить успех прошлого года. Смоленский гигант Виктор Колибабчук на коломенском помосте в их долгожданном противостоянии доказал, что он на сегодня сильнее его. И тут же многочисленные зрители потеряли было интерес к происходящему, мысленно отдавая ему пальму первенства и итоговую победу. Как вдруг, как черт из табакерки, выскочил на сцену российского мас-рестлинга калужанин Иван Галкин. Комментатор Игорь Галутва еще в начале соревнований, представляя участников, объявил его «низвергателем авторитетов». В каком-то смысле его слова оказались пророческими.

Пока сильнейшие выясняли отношения и боролись между собой, распределяли силы для своих встреч, вчерашний юниор показал себя во всей красе. Взял, да и выиграл у потенциального триумфатора! Тем самым он вновь доказал, что не просто так вошел в сборную команду России по мас-рестлингу по итогам чемпионата страны в Нальчике.

Итак, сенсационный итог дня: Иван Галкин – абсолютный чемпион России по мас-рестлингу!

Что мы знаем про калужского парня Ваню Галкина? Пока немного. Только то, что он совсем молод — 1998 года рождения. Как верный сын страны и патриот, хочет посвятить свою жизнь служению Родине в рядах славных Вооруженных сил России. Это похвально. Но благородное дело теперь ему придется ненадолго отложить. До защиты чести страны в сентябре на мировом первенстве по мас-рестлингу в абсолютной категории во Владивостоке. И далее в ноябре в составе сборной России на чемпионате мира по мас-рестлингу в городе Якутске. А это значит, что сегодня он заработал гораздо больше, чем 60 000 рублей призовых. Он вошел в элиту российского мас-рестлинга, с чем мы его и поздравляем!

Второй призер, Виктор Колибабчук, получил 40 000 рублей. Сергей Фролкин и Андрей Маркин за третьи места заработали по 20 000 рублей каждый. Но не денежные призы от имени Главы Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия) важны для участников чемпионата России по мас-рестлингу. Атмосфера дружбы и преданности виду спорта объединила всех сегодня в парке «Коломенское» города Москвы.

Спасибо героям спорта! Приносим всем участникам слова искренней признательности за те яркие и незабываемые мгновенья, которые они подарили своим поклонникам, которыми так славен наш мас-рестлинг!

Иван. Разве не лучшее имя для спортсмена, который будет защищать честь России на мировом помосте мас-рестлинга?

Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/mas-restling/7403-imya-absolyutnogo-chempiona-rossii-po-mas-restlingu-ivan
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