Календарь. Новогодние праздники в 2017 году, как отдыхаем

Новогодние праздники 2017, как отдыхаем:

Долгожданные зимние каникулы ожидают россиян уже совсем скоро: с 31.12.2016 по 08.01.2017 года. Начинается отдых в субботу, 31 декабря, а на работу придется выходить в понедельник, 9 января.

Всего в 2017 году будет шесть периодов продолжительных каникул.

Отдыхаем в 2017 году:

В январе 2017 года: до 8 января включительно.

В феврале 2017 года: с 23 по 26 февраля.

В марте 2017 года: 8 марта.

В апреле-мае 2017 года: с 29 апреля по 1 мая.

В мае День Победы 2017 года: с 6 по 9 мая.

В июне День России 2017 года: с 10 по 12 июня.

В ноябре День народного единства 2017 года: с 4 по 6 ноября.