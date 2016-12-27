Какой вопрос чаще всего задают избиратели Галине Данчиковой

Поручение проработать вопрос о возможных механизмах и условиях обеспечения жильем граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с федеральным законодательством, отдельным пунктом включено в Постановление Государственной Думы Российской Федерации «О Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Данный вопрос поручено проработать Комитету Государственной Думы по бюджету и налогам и Комитету Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока совместно с Правительством Российской Федерации.

Отметим, что вопрос «жилищных сертификатов» — один из часто задаваемых в письмах избирателей и на личных приемах граждан депутатом Государственной Думы Российской Федерации Галиной Данчиковой.

Так, например, в рамках региональной недели депутата в ноябре текущего года с таким вопросом к Галине Данчиковой обратились сразу три жителя поселка Сангар Кобяйского улуса. Люди сетовали на то, что очередь продвигается крайне медленно, спрашивали, какая работа проводится на федеральном уровне по данному вопросу, стоит ли им надеяться на положительный результат. Отдельные граждане также высказали предложение, что готовы уступить свой сертификат в реестре очереди в обмен на жилплощадь в родном поселке.

Галина Данчикова дала подробные разъяснения по механизмам реализации действующей программы. Депутат также отметила, что в 2014-2015 году объем финансирования из федерального бюджета на эти цели был небольшим, поэтому очередь, на самом деле, продвигалась очень медленно. Депутат заверила, что предложит волнующий людей вопрос к обсуждению в комитете Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Отметим, на сегодняшний день в общереспубликанской очереди на получение жилищного сертификата более 11 тысяч человек.