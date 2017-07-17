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ФотофактВалерий Меладзе дал концерт в Якутии
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Какой самый уважаемый политик в Якутии? (на республиканском уровне)
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ФотофактВалерий Меладзе дал концерт в Якутии
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