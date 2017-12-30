Какой салют или фейерверк купить? Советы Роспотребнадзора

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) продолжает консультировать якутян на актуальные темы.

В преддверии Нового года, празднование которого сопровождается использованием фейерверков и новогодних салютов, Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) напоминает жителям об основных требованиях, предъявляемых к пиротехническим изделиям разнообразного вида.

Требования к пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации и правила их идентификации в целях защиты жизни и/или здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначения и безопасности установлены Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

Пиротехническое изделие — изделие, предназначенное для получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава. В зависимости от свойств пиротехнических составов и характера процессов, протекающих при их химических превращениях, пиротехнические изделия подразделяются на пожароопасные и взрывоопасные. По назначению пиротехнические изделия подразделяются на пиротехнические изделия бытового назначения и пиротехнические изделия технического назначения. Пиротехнические изделия не требуют проведения технического обслуживания в процессе хранения и энергозатрат при эксплуатации. Перечень таких изделий определен приложением 1 ТР ТС 006/2011.

По степени потенциальной опасности при эксплуатации пиротехнические изделия должны соответствовать одному из следующих классов опасности:

а) I класс — пиротехнические изделия, у которых значение кинетической энергии движения составляет не более 0,5 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 0,25 м от пиротехнических изделий не превышает 125 дБ и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 0,5 м;

б) II класс — пиротехнические изделия, у которых значение кинетической энергии движения составляет не более 5 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 2,5 м от пиротехнических изделий не превышает 140 дБ и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 5 м;

в) III класс — пиротехнические изделия, у которых значение кинетической энергии при направленном движении составляет более 5 Дж, при ненаправленном движении — не более 20 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 5 м от пиротехнических изделий не превышает 140 дБ и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 30 м для III класса и не более 20 м для подкласса IIIа;

г) IV класс — пиротехнические изделия, у которых отсутствует ударная волна, и радиус опасной зоны хотя бы по одному из остальных факторов составляет более 30 м;

д) V класс — прочие пиротехнические изделия, не вошедшие в I — IV классы.

Реализация пиротехнических изделий возможна только при условии подтверждения их соответствия требованиям ТР ТС 006/2011, которое может осуществляться в форме декларирования соответствия или сертификации.

На основании п. 12 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N55, потребитель вправе потребовать от продавца ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому наименованию сведения об обязательном подтверждении соответствия товара (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.

Маркировочные обозначения пиротехнических изделий включают:

а) наименование (условное обозначение) пиротехнических изделий;

б) предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности;

в) наименование и место нахождения организации — изготовителя пиротехнических изделий (поставщика и/или импортера);

г) обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлены пиротехнические изделия;

д) дату окончания срока годности;

е) перечень опасных факторов и размеры опасной зоны;

ж) ограничения в отношении условий обращения;

з) требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнических изделий;

и) инструкцию по применению;

к) информацию о подтверждении соответствия пиротехнических изделий требованиям технического регламента;

л) назначение или область применения пиротехнических изделий.

Пиротехнические изделия, соответствующие требованиям ТР ТС 006/2011 и прошедшие процедуру подтверждения соответствия, должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза.

Потребителям при покупке пиротехнических изделий следует обратить внимание на упаковку, которая должна обеспечивать сохранность изделий и нанесенной на них маркировки.

К каждому пиротехническому изделию должна быть приложена инструкция по применению (эксплуатации), которая может быть нанесена на корпусе пиротехнических изделий или потребительской упаковке. Текст маркировочных обозначений должен быть четким и хорошо различимым. Предупредительные надписи выделяются контрастным шрифтом или сопровождаются надписью «Внимание!». Площадь маркировочных обозначений должна занимать не менее 30% от площади большей стороны пиротехнических изделий и (или) их упаковки (тары).

Перед применением любых пиротехнических изделий необходимо внимательно изучить инструкцию по применению. Несчастные случаи — чаще всего результат неправильного и неосторожного обращения с изделием. Также к неприятностям приводит нарушение элементарных требований безопасности и использование пиротехники не по назначению.