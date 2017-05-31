Какой банковский продукт использует депутат и банкир Василий Тимофеев

Объем кредитов якутян вырос в два раза

29 мая прошел круглый стол о потребительских кредитах Россельхозбанка. Встреча с Республиканского медиа-центра транслировалась в прямой эфир интернет-портала Якутского Саха информационного агентства.

Модератором мероприятия выступила Розалия БОРИСОВА, на вопросы СМИ отвечал директор Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк», народный депутат РС(Я) Василий ТИМОФЕЕВ.

Беседа началась с рассмотрения, как сегодня развивается рынок потребительского кредита.



Василий ТИМОФЕЕВ:

«Если смотреть в масштабах России, потребительское кредитование активно развивается, население по сравнению с предыдущими годами активно пользуется кредитами. Это очень удобно, если на текущий день не хватает средств на кое-какие нужды: машина, холодильник, телевизор… Клиенты могут использовать потребительские кредиты или же кредитные карты, соответственно у населения появляется мобильность с финансовой стороны, плюс если у клиента хорошая кредитная история, он спокойно может претендовать на любые кредитные продукты банка, которые предлагают разные условия: по срокам, ставкам, суммам.

В целом, рынок кредитования активно развивается. Если сравнивать именно по Россельхозбанку, первый квартал 2017 года по отношению к тому же периоду прошлого года, то наблюдается увеличение в два раза. В прошлом году было выдано – 545 потребительских кредитов на сумму 141 миллион, а в этом году на текущую дату — 1452 кредита на сумму 356 миллионов. Это значит, что население очень активно пользуется кредитованием. В связи с кризисом, конечно, есть определенные ограничения по андеррайтингу клиентов скоринговой модели, но в то же время население активно пользуется кредитованием. Кредитование в банковской сфере развивается, объёмы растут.

Далее Василий Васильевич подробней остановился на относительно новом для нас продукте — кредитной карте с льготным периодом, который появился на нашем рынке 3-4 года назад.

«Лимит карты устанавливается максимум в размере двукратной заработной платы, обычно клиенты пользуются однократным размером. Льготный период в Россельхозбанке составляет 55 дней, в рамках которого клиент, воспользовавшись деньгами банка, может погасить в течении этих дней, ничего не переплачивая: ни процентов, ни комиссии. Это один из самых хороших инструментов для клиентов, которые купили кое-какие вещи, потом зарплатой все полностью погасили, соответственно, банку ничего не платят. Я сам как физлицо тоже активно пользуюсь кредитной картой».

Это удобно для поездок, покупок, и в то же время, пользуясь деньгами банка, клиент ничего не платит. После льготного периода, процентная ставка составляет от 21 до 25 иногда 28%, но надо стараться в течении 55 дней погасить: «Если погасите большую часть, то погасить оставшуюся мелкую сумму будет намного проще, по маленьким суммам и проценты маленькие, рублей 50 будет разница».

Плюсы потребительского кредитования



В советские времена, чтобы купить квартиру, в лучшем случае требовалось ждать буквально 15-20 лет. А сейчас молодые люди могут пойти, оформить ипотеку и спокойно жить в квартире. В целом кредитование, если правильно им пользоваться, дает клиентам возможность получать различные блага, имущество за раз. А если ждать, копить, то с учетом инфляции в течение года не всегда удается накопить даже на поездку или машину. Получив кредит, мы спокойно можем его оплачивать, планировать свои финансовые потоки, полностью контролировать свою жизнь. Получается, можно разово получить всю выгоду, а платить постепенно. В современном мире, все живут «в кредитах».

На что следует обратить внимание



При оформлении кредитования, желательно смотреть в какой банк обращаться: разные банки – разные ставки – разные условия. В первую очередь, эта ставка зависит от рынка: в период кризиса 2014-2016 годов ставки вырастали существенно. Сейчас ставки постепенно снижаются. Таким образом, на данный момент ставки потребительского кредитования на низком уровне. На рынке можно найти кредитования под 14-15 процентов, тогда как раньше ставки колеблись от 25-27.

«Идет существенное снижение, поэтому в данное время кредитоваться очень хорошо». Это в первую очередь. Затем следует обратить внимание на крупность банка, ведь не секрет, что три года подряд некоторые банки закрывались, у некоторых были отозваны лицензии и т.д. Поэтому необходимо учесть: чем больше банк, тем больше устойчивость. Ну а банки с госучастием, однозначно, самые устойчивые. Учитывая все эти моменты, необходимо брать кредиты, если есть потребность.

Кредит в день обращения и максимальная сумма



Решение принимается буквально за два часа. Максимальная сумма зависит от программы кредитования. Если это потребительское кредитование, то максимальная сумма без обеспечения — 750 тысяч. Если вы надежный клиент, то полтора миллиона. Скорость принятия решения заявки банка зависит и от самого человека: «Если человек благонадежный, получает в нашем банке зарплату плюс хорошая кредитная история, не было никаких просроченных платежей, то такие заявки рассматриваются за два часа. Утром приходят, после обеда уже получают».

Необходимые документы: для зарплатников Россельхозбанка достаточно паспорта, всем остальным нужно предоставить копию трудовой книжки и справку по форме 2-ндфл.

«Банковская система, начиная с 90-ых годов, накапливает кредитную историю, есть бюро кредитных историй: если человек брал кредит, хорошо оплачивал, это все видно. Поэтому чем больше клиент дорожит своей кредитной историей, тем быстрее банки могут принять решение и выделить большую сумму. Если клиент плохо обслуживает или вообще не обслуживает, это тоже видно. Такая система уже сложилась и работает, на каждого человека, который когда-либо брал кредит, есть определенная информация».

Сейчас любой человек может заказать свою кредитную историю, для этого достаточно подойти в банк, написать заявление о запросе кредитной истории и заплатить определенную комиссию, согласно тарифам банка.

Кредит VS Копилка: Всегда ли цель оправдывает средства?



«Легче взять кредит, копить сложнее. Простой пример по недвижимости: семь лет назад я как молодой специалист, взял в свое время ипотечный кредит. Двухкомнатная квартира — ипотека была миллион, сама квартира стоила полтора миллиона. Прошло семь лет, та же квартира стоит четыре миллиона… За эти годы я вряд ли смог бы накопить эту сумму. Но зато, пользуясь ипотекой, учитывая инфляцию и рост цен, можно купить квартиру, а ипотечный кредит буквально за пять лет погасить по срокам. Поэтому я говорю, что необходимо пользоваться кредитами, весь мир на этом живет, практически все население земли пользуется кредитами в разных формах: кредитная карта, потребительское кредитование, ипотека».

Что делать если вы переоценили свои финансовые возможности?

Если клиент реально не может заплатить, любой банк пойдет ему навстречу. Тут главное желание сотрудничать, желание платить хоть какую-то сумму, лучше не прятать голову в песок.

«В Россельхозбанке мы подписываем мировое соглашение, реструктуризацию, отсрочку платежа по основному или по процентам, потому что не может быть, чтобы клиент сразу попал в такую ситуацию, ведь он зависит от определенных факторов: уменьшили зарплату на работе или уволили. Лучше всего в таких ситуациях подойти в банк, сказать, что есть проблемы, ну и совместно с банком уже решать. Мы во многом идем навстречу, есть много способов решить проблему: мировое соглашение, изменение графика, уменьшение суммы. Если речь идет о долгосрочном кредите, можно сделать отсрочку по основному долгу. Это когда человек полгода платит только проценты, потом уже начинает платить основной долг. Есть много разных вариантов, и все их необходимо рассматривать. Не стоит исчезать, как иногда бывает, потом это скажется, лучше подойти в банк и отработать».

Любая реструктуризация — это как новый кредит, необходимо взять 2-ндфл, документы, справки, затем банк принимает решение. Легче всего решить вопрос на ранней стадии. А когда доходит до судебного разбирательства — это не очень…

Плохая кредитная история… Есть ли надежда на второй шанс?

У каждого банка свои правила: есть банки, которые изучают кредитную историю за год, а есть те, которые смотрят за последние три года. Но в любом случае, если у человека действительно плохая история, то вероятность получить кредит близка к нулю. Поэтому лучше всегда до возникновения просрочки заранее подойти и решить эту проблему. Если банк предоставит пролонгацию, это никак не отразится на кредитной истории. Если есть просрочка – она отображается, если нет, не отображается. Соответственно, если заранее подойти в банк, сделать пролонгацию, сделать достаточно лояльный платеж, все будет хорошо. А вот с действительно плохой кредитной историей, лучше сначала все погасить и выждать какое-то время, как минимум, год.

В банковской системе есть доверие. Как оно возникало: в первую очередь, это страхование и вклад. Население системно доверяет банкам, в отличие от 90-ых годов, потому что государство защищает вклады населения. И второе, раньше меньше кредитовали с высокой ставкой, а сейчас кредитуют в больших объёмах с маленькой ставкой, поэтому население уже вовлечено в этот процесс: без банка никто даже никуда не может выехать, картами все пользуются, услугами банка все пользуются, зарплаты все получают на карты. Кредитование – это неотъемлемая часть нашей жизни.

Доверие к банкам растет. Если человек способен спланировать свой бюджет, то банки становятся его другом для решения конкретных вопросов. Так коротко можно резюмировать прозвучавшее на круглом столе Россельхозбанка.

