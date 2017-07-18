АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
18
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.07
 67.62
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.07.2017, 13:02
Столица
Якутск – город неравнодушных горожан
18.07.2017, 12:55
Культура & Образование
Эксклюзив
К-поп группа UREKA: «Якутск, не теряй нас! Приедем в сентябре!»  Эксклюзивное интервью 
18.07.2017, 12:51
Общество
Лошадь для якутов – священное животное. Как мы ее защищаем?
18.07.2017, 12:42
Происшествия
За минувшие сутки в результате ДТП пострадали два ребенка.
18.07.2017, 12:33
Культура & Образование
Электронная книга сотрудников Академии доступна для чтения в интернете
18.07.2017, 12:24
Политика
Общественная палата второго состава отчиталась за работу, «за которую не стыдно»
18.07.2017, 12:14
Культура & Образование
Какова роль дэгэрэн в якутском героическом эпосе?
18.07.2017, 12:03
Общество
Тема конкурса — «Прокуратура против коррупции»
18.07.2017, 11:57
Финансы
Фонд капремонта разъясняет
18.07.2017, 11:45
Общество
Статистика: 39% молодых якутян хотят завести семью и детей
18.07.2017, 11:30
Культура & Образование
Конкурс рисунков по якутским сказкам
18.07.2017, 11:21
Столица
Якутск вошел в тройку самых комфортных городов на Дальнем Востоке
18.07.2017, 11:10
Культура & Образование
В Петербурге снимают фильм по пьесе якутского драматурга Владимира Федорова
18.07.2017, 10:58
Экология
«Сургутнефтегаз»: Инцидент на Талаканском месторождении не повлиял на состояние окружающей среды
18.07.2017, 10:46
Происшествия
Контрабандист из Ингушетии пытался увезти золото стоимостью 11 млн рублей
18.07.2017, 10:35
Происшествия
Резонанс
На федеральной дороге Колыма в Якутии обрушился мост
18.07.2017, 10:25
Общество
Нерюнгринские таможенники пополнили бюджет почти на 80 млн рублей
18.07.2017, 10:18
Общество
Сегодня – День Государственного пожарного надзора
18.07.2017, 10:15
Общество
Вячеслав Шилов одержал победу в Международном конкурсе машинистов
18.07.2017, 10:05
Происшествия
В Нерюнгринском районе сгорела машина
18.07.2017, 9:53
Столица
4 августа в Якутске откроется ярмарка цветов
18.07.2017, 9:42
Политика
Егор Борисов встретился с канадскими инвесторами
18.07.2017, 9:32
Финансы
Более 70 млрд рублей РСХБ предоставил по программе льготного кредитования
18.07.2017, 9:21
Происшествия
Пожар в Мархе
18.07.2017, 9:10
Финансы
Издана информационная брошюра «Бюджет для граждан»
18.07.2017, 9:00
Столица
В детских садах города Якутска будет внедрено единое меню
18.07.2017, 8:50
Происшествия
В Якутии наказан директор кадетской школы
18.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 18 июля 2017 г.
18.07.2017, 0:38
Общество
Сегодня день рождения руководителя, художника и фотографа
17.07.2017, 23:27
Опрос
Какой самый уважаемый политик в Якутии? (на республиканском уровне)
17.07.2017, 20:42
Происшествия
Известную якутянку ограбили в Америке
17.07.2017, 20:38
Происшествия
Резонанс
По аварийному выбросу газа на Талаканском месторождении проводится проверка
17.07.2017, 19:43
Культура & Образование
Большая награда народного мастера Якутии Романа Готовцева
17.07.2017, 19:36
Красота & Здоровье
Знаменитые на весь мир академики дали оценку уровню якутского здравоохранения
17.07.2017, 19:15
Происшествия
В Якутии на сотрудников ГИБДД возбудили уголовное дело  
17.07.2017, 18:10
Общество
Завтра предстоят временные ограничения электроснабжения
17.07.2017, 17:53
Общество
В исправительной колонии № 8 прошел День открытых дверей
17.07.2017, 17:53
Экология
В сентябре в Булунский район Якутии привезут овцебыков с Ямала
17.07.2017, 17:43
Столица
На площади Матери появилась Аллея молодоженов
17.07.2017, 17:32
Республика
Глава Якутии обсудил с членами правительства сложившуюся чрезвычайную ситуацию в республике
17.07.2017, 17:27
Политика
Зампрокурора Якутии перешел на новую работу
17.07.2017, 17:25
Столица
Год добра: создается Музей города Якутска
17.07.2017, 17:15
Столица
Общественная палата столицы открыта для горожан
17.07.2017, 17:11
Культура & Образование
Начинается голосование за лучшее фото в национальном костюме
17.07.2017, 17:00
Культура & Образование
Ярмарка Якутской ГСХА: как это было
17.07.2017, 16:50
Столица
Обновленная схема движения автобусов в связи с ремонтом улицы Жорницкого
17.07.2017, 16:40
Общество
Видео
Паромные войны-2. Женщины
17.07.2017, 16:30
Происшествия
В поселке Айхал на карьере погиб человек
17.07.2017, 16:20
Республика
Паромная переправа Якутск – Нижний Бестях возобновила работу
17.07.2017, 16:10
Столица
«Инспекторы ПДН, прежде всего, педагоги и психологи»
17.07.2017, 16:00
Происшествия
Поживился в шашлычной
17.07.2017, 15:50
Столица
Дым рассеется: В Якутске ожидается холодный атмосферный фронт
17.07.2017, 15:44
Красота & Здоровье
Меры профилактики при задымлении от Поликлиники №1
17.07.2017, 15:35
Политика
Общественная палата в прямом эфире  
17.07.2017, 15:25
Столица
Открылась вторая смена в детском лагере «Энергетик»
17.07.2017, 15:16
Столица
Объезд города: проверка начала застройки 17 квартала и трех скверов 
17.07.2017, 15:03
Республика
Беспилотные помощники
17.07.2017, 14:51
Происшествия
Двое утонули на Даркылахе и на 203-м
17.07.2017, 14:43
Происшествия
В Оймяконском районе двое пропали без вести
17.07.2017, 14:33
Республика
Спасатель из Аргахтаха: Северяне — люди готовые к любым ударам стихии
17.07.2017, 14:21
Общество
Продукцию местных производителей — на прилавки Западной Якутии
17.07.2017, 14:12
Общество
Фонд капитального ремонта отвечает на вопросы собственников
17.07.2017, 14:00
Столица
Фестиваль красок «Холи» собрал тысячи горожан
17.07.2017, 13:00
Столица
Прокуратура обязала мэрию предоставить Кангаласской школе другое здание
17.07.2017, 12:53
Республика
Якутия в огне, но… угрозы здоровью нет
17.07.2017, 12:40
Происшествия
Несовершеннолетний гонщик, трижды пойманный за управление без прав, попал в аварию
17.07.2017, 12:31
Столица
Присоединяйтесь к благотворительной акции «Корзинка добра»
17.07.2017, 12:20
Происшествия
Смертельное ДТП на Сергеляхском шоссе
17.07.2017, 12:10
Республика
На переправе Якутск — Нижний Бестях движение паромов временно приостановлено
17.07.2017, 12:00
Происшествия
В детские лагеря собирались принять на работу ранее судимых
17.07.2017, 11:53
Красота & Здоровье
Светила российской медицины о научном форуме хирургов в Якутске
17.07.2017, 11:42
Происшествия
Две новостройки в Олекминске были построены с нарушениями
Архив новостей
Культура & Образование
18 июля 2017, 12:14
98

Какова роль дэгэрэн в якутском героическом эпосе?

На этот вопрос искали ответ на научно-практическом семинаре «Раннефольклорные, эпические и современные типы дэгэрэн», который состоялся 8 июля в рамках Международной научной  конференции «Эпическое наследие народов мира: традиции и этническая специфика».

Истинно великое всегда видится на расстоянии. В случае с творческим наследием народного артиста ЯАССР и мелодиста Христофора Трофимовича Максимова, как хранителя якутского песенного стиля исполнения дэгэрэн, именно так и получилось. Многое из того, что было создано этим выдающимся человеком во второй половине ХХ столетия, вошло в культурную и духовную жизнь Якутии и  вызывает глубокий и неподдельный интерес у многих наших соотечественников, стремящихся найти ответы на волнующие вопросы бытия и сохранения нематериальных ценностей человечества. Уникальный творческий опыт Христофора Максимова, его музыкальное, театральное и литературное наследия, представляют огромную ценность и является предметом детального изучения ученых-музыковедов, историков, языковедов, культурологов в нашей республике и за ее пределами.

Семинар с пленарным докладом о интертекстуальных связях якутского героического эпоса олонхо и песенных жанровых образований ырыа, тойук и алгыс открыла к.фил.н. Светлана Мухоплева из ИГИиПМНС СО РАН. Автор научно обосновала олонхо как литературное произведение, в том числе и фольклорное, имеющее два основных аспекта. Первый аспект произведения – сюжет  «события, о котором рассказывается» и второй аспект повествование — «события самого рассказывания». Далее С.Д. Мухоплева рассмотрела типы речи и интонирования в олонхо, полифонический текст и  интертекстуальные связи олонхо. Выступление об олонхо послужило хорошим предвестником к дальнейшим выступлениям по дэгэрэн Христофора Максимова.

Второй доклад д.б.н. Трофима Максимова был посвящен жизни и деятельности народного артиста Христофора Максимова. Докладчик остановился на разнообразии творческого наследия Христофора Максимова (театр-музыка-поэзия-личные письма), рассмотрел вопросы увековечивания, сохранения и развития песенного стиля дэгэрэн, указал на особенности личности Х.Т. Максимова как известного общественного и государственного деятеля. Творческий опыт Христофора Максимова многогранен и предстоит большая работа в будущем по изучению стиля исполнения дэгэрэн, выяснения места и роли дэгэрэн в якутском народном эпосе, гуманизации общества, духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения к культурным, историческим и национальным ценностям.

Отличник культуры РС(Я) Дмитрий Иванов, как истинный фанатик и исполнитель традиционных якутских песен и тойук, в своем докладе рассмотрел вопросы о социальной сущности и истоках зарождения песен дэгэрэн в творчестве Христофора Максимова. Помимо этого, докладчик высветил положительные стороны изучения олонхо за последние годы в Республике, касательно изучения текстовой части олонхо и его исполнения. Наряду с этим существуют и не изученные стороны в этом вопросе. Так, до сих пор отсутствует классификация кылысыах, нет четких и ясных определений и различий между якутской песней и тойук.  Где заканчивается якутская песня и начинается тойук? В связи с этим, необходимо проведение совместных научных исследований между СВФУ и АГИК по изучению олонхо и его стилей исполнения – дьэ буо (дьиэрэтии) и дэгэрэн.

С устным докладом об особенностях ладомелодической модели дэгэрэн в мелодике Христофора Максимова выступила к.иск. Чаянда Скрыбыкина (ЯМК им. М.Н. Жиркова). Докладчик детально проанализировала 77 музыкальные произведения Христофора Максимова.  Установлено, что в основе пения дэгэрэн лежит тюркский хреический семисложник. Отмечается характерное наличие устойчивых мелодических формул, регулярной ритмики, скачкообразных ходов на субкварту и постепенное повышение тесситуры. Анализ 98 мелодий Христофора Максимова показал преобладание минорных мелодий у автора почти в два раза. Так, минорных мелодий было создано 66, а мажорных 32. Главными особенностями песни дэгэрэн Христофора Максимова является смещение ритмического акцента в трехдольных размерах, минимизация затактов и отсутствие пауз. Песенное наследие Христофора Максимова – это замечательный пример претворения особенностей стиля дэгэрэн ырыа в современном творчестве якутских мелодистов.

Интересную работу представила преподаватель и  концертмейстер Амгинской ДШИ им. А.А. Черемных Виктория Григорьева о преемственности стиля дэгэрэн ырыа в песенном творчестве Х.Т. Максимова. Основные интонационные характеристики  отличающие исполнительское искусство Х.Т. Максимова, обусловлены развитой мелодикой, которые отражены как в применении орнаментальных распевов, мелизматических элементов, так и в ритмических формулах, имеющих индивидуализированный характер, зависящие от  выразительных силлабических строк текста. Наследие яркого носителя традиций дэгэрэн ырыа  Х.Т. Максимова,  представляет собой важное звено в якутском музыкальном исполнительском искусстве.

В работе научно-практического семинара по дэгэрэн приняли участие ведущие в Республике ученые-музыковеды, языковеды и культурологи.

Учредители семинара сформировали комиссию, которая будет осуществляет оценку деятельности семинара и составит план дальнейших инициативных действий, научно-исследовательских работ по сохранению дэгэрэн и увековечиванию творческого наследия Христофора Максимова.

По итогам работы научно-практического семинара, посвященного 100-летию народного артиста ЯАССР и мелодиста Христофора Трофимовича Максимова участниками была принята резолюция.

comments powered by HyperComments

Кто самый уважаемый политик в Якутии? (на республиканском уровне)
Смотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Архив опросов
Источник: Трофим Максимов, доктор биологических наук
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
12.07.2017, 16:56
Происшествия
Фотофакт
Эксклюзив
На Крестьянском рынке снова толпа якутян, жаждущих клубники
12.07.2017, 12:17
Происшествия
Скандал
Известная журналистка и общественница избита при обыске в своем доме?
14.07.2017, 10:10
Происшествия
В деле якутского мафиози фигурируют вымогательства, пытки, оружие и наркотики
14.07.2017, 10:28
Желток
Фотофакт
Эксклюзив
Горячая пляжная десятка мужской половины якутского инстаграма!
17.07.2017, 20:42
Происшествия
Известную якутянку ограбили в Америке
15.07.2017, 12:14
Желток
Куда полетел Егор Борисов?
16.07.2017, 12:41
Желток
Фотофакт
Валерий Меладзе дал концерт в Якутии
12.07.2017, 9:05
Экология
Резонанс
Главный эколог ИНК комментирует инцидент в Сунтаре: Данный случай выбил нас из колеи
16.07.2017, 11:02
Происшествия
В Якутске сгорел дом
14.07.2017, 17:13
Общество
Позитив
Хозяин Land Сruiser Prado от РСК «Стерх»: Я видел птицу стерх!
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Политика
18.07.2017

Общественная палата второго состава отчиталась за работу, «за которую не стыдно»

Резонанс
Происшествия
17.07.2017

По аварийному выбросу газа на Талаканском месторождении проводится проверка

Республика
17.07.2017

На переправе Якутск — Нижний Бестях движение паромов временно приостановлено

Видео
Происшествия
17.07.2017

Водитель в Вилюйске заявил, что его избили сотрудники ГИБДД

Общество
17.07.2017

Роспотребнадзор: Оксид азота в Якутске превышен в 3 раза

Происшествия
17.07.2017

Установлено 13 лиц, причастных к возникновению природных пожаров в Якутии

Позитив
Культура & Образование
16.07.2017

«Летний бриз» перед серебряной свадьбой!

Фотофакт
Желток
16.07.2017

Валерий Меладзе дал концерт в Якутии