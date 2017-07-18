Какова роль дэгэрэн в якутском героическом эпосе?

На этот вопрос искали ответ на научно-практическом семинаре «Раннефольклорные, эпические и современные типы дэгэрэн», который состоялся 8 июля в рамках Международной научной конференции «Эпическое наследие народов мира: традиции и этническая специфика».

Истинно великое всегда видится на расстоянии. В случае с творческим наследием народного артиста ЯАССР и мелодиста Христофора Трофимовича Максимова, как хранителя якутского песенного стиля исполнения дэгэрэн, именно так и получилось. Многое из того, что было создано этим выдающимся человеком во второй половине ХХ столетия, вошло в культурную и духовную жизнь Якутии и вызывает глубокий и неподдельный интерес у многих наших соотечественников, стремящихся найти ответы на волнующие вопросы бытия и сохранения нематериальных ценностей человечества. Уникальный творческий опыт Христофора Максимова, его музыкальное, театральное и литературное наследия, представляют огромную ценность и является предметом детального изучения ученых-музыковедов, историков, языковедов, культурологов в нашей республике и за ее пределами.

Семинар с пленарным докладом о интертекстуальных связях якутского героического эпоса олонхо и песенных жанровых образований ырыа, тойук и алгыс открыла к.фил.н. Светлана Мухоплева из ИГИиПМНС СО РАН. Автор научно обосновала олонхо как литературное произведение, в том числе и фольклорное, имеющее два основных аспекта. Первый аспект произведения – сюжет «события, о котором рассказывается» и второй аспект повествование — «события самого рассказывания». Далее С.Д. Мухоплева рассмотрела типы речи и интонирования в олонхо, полифонический текст и интертекстуальные связи олонхо. Выступление об олонхо послужило хорошим предвестником к дальнейшим выступлениям по дэгэрэн Христофора Максимова.

Второй доклад д.б.н. Трофима Максимова был посвящен жизни и деятельности народного артиста Христофора Максимова. Докладчик остановился на разнообразии творческого наследия Христофора Максимова (театр-музыка-поэзия-личные письма), рассмотрел вопросы увековечивания, сохранения и развития песенного стиля дэгэрэн, указал на особенности личности Х.Т. Максимова как известного общественного и государственного деятеля. Творческий опыт Христофора Максимова многогранен и предстоит большая работа в будущем по изучению стиля исполнения дэгэрэн, выяснения места и роли дэгэрэн в якутском народном эпосе, гуманизации общества, духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения к культурным, историческим и национальным ценностям.

Отличник культуры РС(Я) Дмитрий Иванов, как истинный фанатик и исполнитель традиционных якутских песен и тойук, в своем докладе рассмотрел вопросы о социальной сущности и истоках зарождения песен дэгэрэн в творчестве Христофора Максимова. Помимо этого, докладчик высветил положительные стороны изучения олонхо за последние годы в Республике, касательно изучения текстовой части олонхо и его исполнения. Наряду с этим существуют и не изученные стороны в этом вопросе. Так, до сих пор отсутствует классификация кылысыах, нет четких и ясных определений и различий между якутской песней и тойук. Где заканчивается якутская песня и начинается тойук? В связи с этим, необходимо проведение совместных научных исследований между СВФУ и АГИК по изучению олонхо и его стилей исполнения – дьэ буо (дьиэрэтии) и дэгэрэн.

С устным докладом об особенностях ладомелодической модели дэгэрэн в мелодике Христофора Максимова выступила к.иск. Чаянда Скрыбыкина (ЯМК им. М.Н. Жиркова). Докладчик детально проанализировала 77 музыкальные произведения Христофора Максимова. Установлено, что в основе пения дэгэрэн лежит тюркский хреический семисложник. Отмечается характерное наличие устойчивых мелодических формул, регулярной ритмики, скачкообразных ходов на субкварту и постепенное повышение тесситуры. Анализ 98 мелодий Христофора Максимова показал преобладание минорных мелодий у автора почти в два раза. Так, минорных мелодий было создано 66, а мажорных 32. Главными особенностями песни дэгэрэн Христофора Максимова является смещение ритмического акцента в трехдольных размерах, минимизация затактов и отсутствие пауз. Песенное наследие Христофора Максимова – это замечательный пример претворения особенностей стиля дэгэрэн ырыа в современном творчестве якутских мелодистов.

Интересную работу представила преподаватель и концертмейстер Амгинской ДШИ им. А.А. Черемных Виктория Григорьева о преемственности стиля дэгэрэн ырыа в песенном творчестве Х.Т. Максимова. Основные интонационные характеристики отличающие исполнительское искусство Х.Т. Максимова, обусловлены развитой мелодикой, которые отражены как в применении орнаментальных распевов, мелизматических элементов, так и в ритмических формулах, имеющих индивидуализированный характер, зависящие от выразительных силлабических строк текста. Наследие яркого носителя традиций дэгэрэн ырыа Х.Т. Максимова, представляет собой важное звено в якутском музыкальном исполнительском искусстве.

В работе научно-практического семинара по дэгэрэн приняли участие ведущие в Республике ученые-музыковеды, языковеды и культурологи.

Учредители семинара сформировали комиссию, которая будет осуществляет оценку деятельности семинара и составит план дальнейших инициативных действий, научно-исследовательских работ по сохранению дэгэрэн и увековечиванию творческого наследия Христофора Максимова.

По итогам работы научно-практического семинара, посвященного 100-летию народного артиста ЯАССР и мелодиста Христофора Трофимовича Максимова участниками была принята резолюция.

Кто самый уважаемый политик в Якутии? (на республиканском уровне) Егор БОРИСОВ

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