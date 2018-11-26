Какое место занимает Якутия в рейтинге трезвости

Федеральный проект «Трезвая Россия» и ВГТРК составили рейтинг трезвости регионов России. В нем Якутия заняла 45 место. Самым трезвым российским регионом признана Чечня. На последнем месте — Чукотка, сообщает телеканал «Якутия 24».

В пятерке лидеров оказались кавказские республики: Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария.

Десятку благополучных регионов замыкают Белгородская область, Тюменская область, Ставропольский край, Волгоградская область, Республика Калмыкия.

Севастополь, Москва и Санкт-Петербург заняли 17-е, 19-е и 26-е места соответственно.

Республика Саха (Якутия) находится в середине рейтинга и занимает 45 место среди 85 субъектов.

В пятерке самых пьющих регионов в порядке убывания проблем с алкоголизмом значатся Чукотский автономный округ, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, и Республика Коми.

Трезвость регионов оценивали по шести базовым критериям: число умерших от отравления алкоголем; количество больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм; число преступлений, совершенных в состоянии опьянения; региональный объем проданного алкоголя, сила антиалкогольного законодательства, а также нарушения, связанные с незаконным производством алкоголя. В результате каждому из них присуждался балл, причем, чем меньше его показатель, тем благополучнее ситуация обстоит в регионе.