Какими болезнями страдают якуты?

Низкорослость, поражение глазной мышцы и опущение верхнего века — распространенные симптомы болезней среди якутов. В мире регистрируется от одного до трех случаев этих болезней на 100 тысяч человек, когда в Якутии — до 36 случаев на 100 тысяч, сказал телеканалу «Якутия 24» заведующий лабораторией наследственной патологии молекулярной генетики Якутского научного центра комплексных медицинских проблем Харитон Куртанов.

По словам ученого, якутская популяция живет изолированно, значительной миграции и смешения крови нет. Как рассказывает генетик, в такой среде хорошо наблюдать за моногенными болезнями, где болезнь распространяется из-за поврежденного мутантного гена.

В Абыйском и Усть-Алданском районах Якутии распространено прогрессирующее наследственное заболевание нервной системы — спиноцеребеллярная атаксия I типа. Выражается расстройством координации движения, дегенерацией сетчатки, атрофией зрительных нервов. В Якутии в сравнении с остальным миром эта болезнь встречается в 18 раз чаще. Причина этому — однородный национальный состав, высокий уровень рождаемости, низкий уровень миграции.

Также в республике распространена миотоническая дистрофия. Она выражается прогрессирующей мышечной слабостью, поражением сердца, снижением интеллекта. Болезнь встречается в Якутии четыре раза чаще, чем в среднем в мире.

Очень редкое заболевание — окулофаренгиальная мышечная дистрофия — чаще встречается именно у якутов, а также у евреев и у каджунов – французских переселенцев Канады. Им в среднем болеет один из 100 тысяч человек, в Якутии — восемь. Признаки — поражение глазной мышцы (глаза перестают двигаться), опущение верхнего века глаз, изменение голоса. Проявляется в 40-50 лет.

Также у народа саха распространен SOPH синдром — низкорослость с атрофией зрительных нервов. Болезнь развивалась в течении 945 лет или 37 поколений.

У якутов также наблюдается жир в печени.

«Жирная печень — не от алкоголя. Долгое время думали, что это именно от спиртных напитков, но это отнюдь не так. Есть отдельное название – это жировой гепатоз или неалкогольная жировая болезнь печени. Среди якутов диагноз встречается у 50-60% людей, доходит почти до 70%. У русских – всего 20%. В общем, якуты трудно переносят болезни. Например, вирусный гепатит А, В, С. Они быстро умирают от цирроза. Вероятная причина — наследственные факторы», — сказал Харитон Куртанов.

Как рассказал Куртанов, накопление болезней больше в Якутске, чем в районах. Это происходит из-за того, что большое количество людей приезжает в столицу из уголков республики, соответственно, смешанных болезней больше.