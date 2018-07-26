Каким запомнится ленчанам Василий Лукьянцев…

25 июля ушёл из жизни один из старейших работников администрации Ленского района Якутии, бывший исполняющий обязанности главы Василий Лукьянцев.

Василий Лукьянцев родился в 1956 году в г.Енисейск Красноярского края. В 4-летнем возрасте вместе с родителями переехал в г.Ленск. В 1974 году окончил школу №4, после чего устроился работать слесарем. Затем была служба в армии и снова – работа на производстве в г.Ленске: автослесарем, мастером, бригадиром автослесарей.

В 1990 году, после окончания Хабаровской высшей партийной школы, был избран вторым секретарём Ленского райкома КПСС. В 1992 году стал сотрудником Ленской районной администрации. Работал начальником департамента по управлению коммунальным имуществом, председателем комитета имущественных отношений, в разные годы – заместителем главы района по потребительскому рынку, ЖКХ, имущественному комплексу и сельском хозяйству.

В 2013 году Василий Лукьянцев стал первым заместителем главы района, а в 2014–ом – возглавил администрацию, став и.о. главы района. В органах власти он проработал более 30 лет.

Василий Лукьянцев работал на совесть, знал все слабые точки жизнедеятельности муниципального образования, старался решать проблемы в кратчайшие сроки. За время его руководства значительно выросла районная казна, были налажены связи с республикой, выстроены доверительные и дружеские отношения с руководством компаний-недропользователей, введены в эксплуатацию новые учреждения образования, здравоохранения, спорта и социальной сферы.

Кроме того, Василию Лукьянцеву удалось упрочить позиции Ленского района на республиканском уровне в качестве передового района. Имел звание «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), также был награжден грамотой президента Республики Саха (Якутия).

Коллектив администрации запомнил его, как опытного организатора и требовательного руководителя, доброго и отзывчивого человека, который всегда был готов прийти на помощь. Коллеги Василия Лукьянцева приносят соболезнования его маме, жене, детям и внукам.