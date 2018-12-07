Каким будет будущий муж можно узнать по строганине

Ассоциация эвенков Якутии организовала праздник-конкурс «Строганина-2018» для этнических ассоциаций в Доме Севера.

Команду эвенков, эвенов, юкагиров, русскоустинцев и молодежи представляли по два человека. Старейшина эвенков Иван Атласов и бэгин Борис Николаев рассказали о критериях состязания, главное условие — качество нарезки рыбы и высота горки из строганины.

В итоге победила команда эвенков, у них оказалась самая высокая горка. Вторые — русскоустинцы, третьи — юкагиры. Всем достались поощрительные призы.

Впервые Ассоциация эвенков Якутии организовала праздник строганины в 1999 году. Его идейный вдохновитель — бэгин эвенков Борис Николаев. У него даже имеется патент об этом. В следующем, 2019 году, исполнится 20 лет, как устраивается этот конкурс-праздник в Якутске. Основатели планируют по этому поводу провести республиканский фестиваль строганины с привлечением участников из улусов. На сегодня мэрия нашей столицы проводит такой конкурс на городском уровне.

Байки от старейшины эвенков Ивана Атласова:

Строганина с давних пор наше любимое блюдо, потому что в строганине есть все, что нужно нашему организму. Помню в детстве старики говорили нам: Дети, не ешьте брюшину, рыба плавает по дну и всю грязь собирает. Лучше мы, старики, ее съедим. Дети, не ешьте спинку, рыба об лед протирается, там раны, гной… Фууу! Мы, старики, сами ее съедим. А вам, ребятки, вот боковина, ребрышки, ешьте на здоровье!». Мы, дети, и рады были, кушали только боковину.

Когда с дальнего стойбища приезжал свататься молодой человек, его угощали строганиной. При этом наблюдали как он ест. Вкусные и жирные куски рыбы, обычно подкладывали в самом низу горки. Если видят, что жених сразу снизу берет жирные куски, то значит он будет жадным мужем, а если он деликатно берет рыбу сверху горки, значит он будет уважать своих будущих родственников и не будет жадным.