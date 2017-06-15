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Культура & Образование
15 июня 2017, 18:03
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Каким будет будущее Якутского авиационного технического училища?

В Якутии с 1949 года действует учебно-тренировочный центр для авиаработников, а в 1997 году было открыто Якутское авиационное техническое училище гражданской авиации.

Образовательное учреждение ежегодно выпускает до 70 специалистов авиации, которые в основном трудоустраиваются в авиационных предприятиях нашей республики. Коллектив училища состоит из 70 человек, есть среди них заслуженные педагоги, трудовые династии, и просто преданные училищу специалисты, которые посвятили большую часть трудовой деятельности этому учреждению. Кроме оказания образовательных услуг, обеспечения республики и регионы Дальнего Востока высококвалифицированными специалистами в области гражданской авиации, еще одним направлением деятельности Якутского авиационного технического училища является подготовка и переподготовка авиационного персонала на различные типы воздушных судов по программам дополнительного профессионального образования для авиакомпаний «Полярные авиалинии», «Якутия», «АЛРОСА» и других авиакомпаний и аэропортов Дальнего Востока. До сих пор это направление являлось востребованным и позволяло училищу решать вопросы по финансированию многих статей расходов…

С прошлого года ситуация в Якутском авиационном техническом училище усложнилась. О неожиданной проблеме, возникшей в авиации республики, рассказал председатель республиканского комитета профсоюза авиационных работников Владимир ПЕТРОВ на встрече с заместителем председателя правительства республики Алексеем ДЬЯЧКОВСКИМ, состоявшимся 3 мая т.г. «На сегодня под большим вопросом стоит дальнейшая судьба Якутского авиационного технического училища. Проблемы начались с переходом учебного заведения под федеральное подчинение», — отметил Владимир Петров и попросил руководство республики обратить внимание на данную ситуацию.

Мы встретились с руководством Якутского авиационного технического училища гражданской авиации, чтобы узнать о возникшей ситуации подробнее. Состоялся разговор с директором училища Виталием ИВАНОВЫМ, который подтвердил слова председателя Рескома профсоюза авиаторов, отметив, что на данный момент коллектив училища находится в полном неведении о будущем образовательного учреждения, остро стоит вопрос сохранения коллектива училища, да и дальнейшей деятельности учреждения.

«Якутское авиационное техническое училище гражданской авиации является филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» с 2009 года. До этого училище финансировалось из республиканского бюджета. В первые годы перехода под управление головного ВУЗа, финансирование оставалось на предыдущем уровне, сложности начались с прошлого года. С марта 2016 года произошло снижение поступлений от оказания платных образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования по причине исключения из сертификата Авиационного учебного центра ЯАТУ ГА основной части программ подготовки и переподготовки летного персонала авиакомпаний. В среднем потеря финансовых поступлений составила более 40%, а это около 15 млн. рублей. Произошло снижение бюджетного финансирования на 30%, при этом объем бюджетных ассигнований на выплату заработной платы снизился на 20%. В связи с этим нами была проведена работа по максимальному сокращению численности штата работников училища», — поведал о ситуации на сегодня директор училища Виталий Иванов.

По словам руководителя, в результате сокращения программ средняя заработная плата работников Якутского филиала составляет 11 000 рублей, что ниже прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы, установленных в республике. На сегодня училище вынуждено отказаться от услуг, обеспечивающих рабочий и учебный процессы: услуг охраны, уборки, вывоза мусора и услуги связи. «В головном учебном заведении действуют единые размеры должностных окладов, которые применяются и к нам, к филиалам. То есть, наши сотрудники получают заработную плату наравне с сотрудниками головного ВУЗа, с доплатами, как лицам, проживающим в районах Крайнего Севера. При этом не учитывается более дорогой уровень жизни в Районах Крайнего Севера. В результате чего, заработная плата сотрудника Якутского филиала в 3-4 раза меньше средней заработной платы работника аналогичных предприятий нашей региона. Так было и раньше, но мы доводили зарплату до среднего по отрасли из внебюджетных средств – от работы нашего Авиационного учебного центра», — объясняет Виталий Степанович.

В настоящее время сертификат Авиационного учебного центра ЯУТА ГА, который как отмечено, был источником стабильного дополнительного дохода, и вовсе аннулирован. Теперь учебное заведение живет в ожидании окончания процедуры подтверждения Росавиацией сертификата в новом качестве — как филиала Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. «Пока идет процедура рассмотрения, подтверждения, мы вынуждены будем сидеть на средства субсидий на выполнение государственного задания. А это значит, довольствоваться заработной платой от 6 тысяч до 11 тысяч рублей. И неизвестно, в каком виде будет утвержден сертификат, будут ли туда внесены оказываемые нами услуги по переподготовке авиационного персонала на различные типы воздушных судов», — говорит директор.

А между тем в коллективе атмосфера накаляется. Как говорят сотрудники училища, с конца прошлого года учебное заведение покинули около 15 человек. «Многие ушли на пенсию, некоторые продлили отпуск по уходу за детьми, а некоторые нашли более-менее достойно оплачиваемую работу. Те, кто остались и держатся в надежде на благополучное решение вопросов с подтверждением сертификата на деятельность Авиационного учебного центра училища, сегодня работают полностью на своем энтузиазме. Ведь у всех кредиты, ипотека», — подчеркнул Виталий Иванов.

По сей день руководство Якутского авиационного технического училища гражданской авиации старалось решить сложившуюся ситуацию с головным учреждением – но, как отмечает директор, неоднократное обращение проблему не решило. Кроме того, направлено письмо с просьбой о содействии в решении финансовых затруднений в Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. Заместитель председателя правительства республики Алексей Дьячковский в ходе встречи с профактивом республики также пообещал ознакомиться с ситуацией и в ближайшее время посетить учебное заведение.

«Ситуация крайне сложная. Очень плохо, когда нет уверенности в завтрашнем дне. Если вопрос с подтверждением сертификата не решится и не будет помощи со стороны, училище попросту не сможет дальше работать. А это может сказаться на всей отрасли авиации, на качестве работы наших авиаторов. Не весь персонал сможет на переподготовку ездить в Санкт-Петербург или даже в Хабаровск для прохождения тренировочных курсов», — подытожил наш разговор директор училища Виталий Степанович.

Надеемся, данная ситуация не отразится на деятельности училища по обеспечению средним профессиональным образованием курсантов. На это направление деятельности у учебного заведения все необходимые документы имеются. Головной организацией субсидии на выполнение госзадания по данному направлению с небольшим урезанием, но предоставляются.

Мы будем следить за развитием событий…

газета «Профсоюзы Якутии», №4(4), 2017 год

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Источник: Пресс-служба Федерации профсоюзов РС(Я) www.sakhaprofs.org
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