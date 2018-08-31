Какие законы вступают в силу в сентябре

С 1 сентября в стране не только начинается учебный год, но и вступают в силу новые законы. Стипендии станут больше, а требования к выдаче потребительских кредитов — строже, установлены крупные штрафы за самовольную добычу полудрагоценных камней и усилен контроль за работой лифтов. К тому же создана возможность для учреждения в России своей «нобелевки». Подробнее — в материале ЯСИА.

Можно создать наследственный фонд

В Гражданский кодекс вводится совершенно новое для российского права понятие — наследственный фонд. Нововведение актуально для «владельцев заводов, газет, пароходов», оно позволяет при жизни решить, что станет с имуществом, бизнесом и капиталом после смерти владельца. При составлении завещания можно предусмотреть создание такой организации и ее обязательства, например, в производстве выплат на благотворительность, установить порядок деятельности фонда. Это одна из мер деоффшоризации — раньше владельцы крупных состояний могли создать такой фонд в других странах, теперь они смогут сделать это и в России. Самый известный наследственный фонд в мире, это, пожалуй, фонд Нобеля. За его счет выплачиваются Нобелевские премии. Посмотрим, появится ли у нас в стране премия имени крупного бизнесмена или общественного деятеля.

Студентам увеличат стипендии

Индексация составит 4%. Об этом в ноябре прошлого года заявила Глава Минобрнауки Ольга Васильева. Размер стипендии определяется с учетом инфляции и прожиточного минимума. В прошлом году стипендии проиндексировали на 5,9%.

Банки будут чаще отказывать в выдаче кредитов

Центробанк увеличил коэффициенты риска для банков при выдаче потребительских кредитов. Теперь при кредитовании гражданина с испорченной кредитной историей банк будет больше рисковать собственными деньгами. Однако уменьшит ли это закредитованность населения, покажет время. Возможно, клиенту, столкнувшемуся с отказами в банках, просто придется обращаться за получением займа к другим участникам финансового рынка, занимая деньги под больший процент.

Контроль за эксплуатацией лифтов ужесточат

Организации, эксплуатирующие лифты, траволаторы и эскалаторы должны уведомить Ростехнадзор о своей деятельности. Контролирующий орган будет учитывать такие организации и проводить их плановые проверки. За непредоставление сведений нарушители будут привлечены к административной ответственности. Должностных лиц можно будет оштрафовать на 3-5 тысяч рублей, компании — на 10-20 тысяч рублей.

Незаконная добыча самоцветов под строгим запретом

Расширен перечень полудрагоценных камней, за самовольную добычу которых предусмотрена административная ответственность. К янтарю и нефриту добавлены турмалин (за исключением шерла), а также берилл, в том числе аквамарин и гелиодор.

Если состава уголовного преступления в деятельности нет, нарушитель заплатит крупный штраф. Если добычей занимается гражданин, его оштрафуют на 200-500 тысяч руб. Должностному лицу назначат штраф в 500-800 тысяч руб. А если самовольно камни добывает организация — юридическое лицо, с нее взыщут от 10 до 60 миллионов руб. В каждом случае возможна конфискация орудия совершения нарушения. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях вступают в силу с 17 сентября.