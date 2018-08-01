Какие законы вступают в силу в августе

В августе вступят в силу сразу несколько нормативных актов. Основные новеллы российского законодательства в специальной подборке ЯСИА.

Пенсии для работающих пенсионеров вырастут

С 1 августа 2018 года в России у работающих пенсионеров вырастут пенсии. Такая индексация проводится ежегодно в отношении пенсионеров, чьи работодатели уплачивали страховые взносы в прошедшем году. Для каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной, максимальная сумма — 235 рублей 74 копейки.

Загранпаспорта и права станут дороже

С 3 августа 2018 года увеличивается государственная пошлина за выдачу заграничного биометрического паспорта и водительского удостоверения нового поколения с применением биометрических данных. За загранпаспорт придется заплатить 5000 (вместо 3500), за детский (до 14 лет) — до 2500 рублей (вместо 1500 рублей). Пошлина за водительское удостоверение на пластиковой основе нового поколения вырастет до 3000 рублей. Пошлина за стандартный пластик останется прежней — 2 тысячи рублей.

Организаторам нелегальных лотерей ужесточат наказание

С 10 августа вступают в силу изменения в Уголовный кодекс РФ, согласно которым организация азартных игр без лицензии, а также систематическое предоставление помещений для незаконного проведения игр будут наказываться штрафом до 500 тыс. руб., либо обязательными работами до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до четырёх лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Если эти действия будут совершены организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере, предусматривается штраф в размере от 1 млн до 1,5 млн рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 млн рублей с лишением права занимать определенные должности.

Изменения были внесены и в КоАП. Так, штраф для юрлиц за незаконную организацию и проведение азартных игр или предоставление помещения для этих действий теперь составит от 800 000 до 1 500 000 рублей с конфискацией игрового оборудования. Нахождение несовершеннолетних в игорном заведении обойдется в 500 000 рублей.

Электронные визы начнут выдавать в пяти дальневосточных аэропортах

С 19 августа 2018 года вступает в силу закон, согласно которому в аэропортах Дальневосточного федерального округа иностранные граждане смогут получать российские электронные визы. По ним граждане 18 государств смогут прилететь в Хабаровский край, Амурскую область, на Сахалин, Камчатку и Чукотку.

Муниципалитеты смогут официально защищать права потребителей

За органами местного самоуправления законодательно закреплены полномочия по защите прав потребителей. Соответствующие изменения внесены в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». До сих пор закон о защите прав потребителей позволял органам местного самоуправления рассматривать жалобы потребителей и консультировать их по вопросам защиты их прав, а также обращаться в суды. Однако на практике это работало не всегда, поскольку права региональных властей должны быть прописаны в федеральном законе.

Водка станет дороже

Согласно указу Минфина России, в стране устанавливается единая розничная цена на водку крепостью от 37 до 40 градусов. Минимальная розничная цена на водку составит 205 рублей за пол-литра вместо 196 и 201 рубля. Минимальная цена более крепких напитков останется неизменной. Документ вступит в силу с 20 августа.

Взял без разрешения — неси ответственность

Новая норма Гражданского кодекса РФ позволит предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного чужому имуществу, к лицу, создавшему условия для его причинения. Иными словами, если человек угонит вашу машину, он должен будет не только ответить за угон, но и полностью возместить причиненный вред, если автомобиль, к примеру, разбили или разобрали. Ранее, до введения этой поправки в ГК РФ, доказать, что угон был сопряжен с кражей, было практически невозможно. При этом нанесший ущерб также не освобождается от ответственности.