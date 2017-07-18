Какие законы принял Ил Тумэн?

В период весенней сессии 2017 года в сфере государственного управления и конституционных основ законодательства республики принято 12 законов, а также 7 законов в области местного самоуправления.

В целях совершенствования системы поощрения граждан за деятельность, направленную на обеспечение благополучия, процветания и развития республики, были учреждены новые награды:

– Учреждена новая государственная награда Якутии – почетное звание «Народный учитель Республики Саха (Якутия)». Почетное звание будет присваиваться учителям, руководителям общеобразовательных организаций, внесшим выдающийся вклад в развитие системы образования Республики Саха (Якутия);

– Учреждена награда Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) – нагрудный знак «За вклад в развитие парламентаризма в Республике Саха (Якутия)», которым будут награждаться граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства за существенный вклад в развитие законодательства, парламентаризма и межпарламентских связей Республики Саха (Якутия). Также в такие награды Государственного Собрания, как Почетная грамота Государственного Собрания и благодарность Председателя Государственного Собрания, вносятся изменения в размеры листа и нанесение дополнительных атрибутов.

В области регулирования статуса и деятельности отдельных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) приняты:

– изменения, устанавливающие, что размер и порядок возмещения расходов, связанных с депутатской деятельностью, народным депутатам будут определяться ежегодно распоряжением Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия);

– наименование должности первого заместителя руководителя аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) – управляющего делами излагается в новой редакции: «первый заместитель руководителя аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)»;

– изменения в части определения порядка формирования обязательного экземпляра документов в электронной форме и аудиовизуальной продукции;

– изменения в квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения ведущих должностей государственной гражданской службы республики. Определяется, что для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения ведущих должностей государственной гражданской службы – не менее одного года. По общему правилу для замещения ведущих должностей государственной гражданской службы необходим стаж не менее двух лет государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;

– Уполномоченный по правам человека наделяется полномочиями по предъявлению административного искового заявления в защиту прав и свобод граждан в случае и порядке, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

В сфере избирательного законодательства приняты следующие законы Республики Саха (Якутия):

– Закон «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О выборах Главы Республики Саха (Якутия)» принят в целях приведения отдельных положений республиканского закона в соответствие с федеральным законодательством;

– Установлен срок назначения членов Центральной избирательной комиссии нового состава: не позднее чем за 10 дней до дня истечения срока полномочий комиссии предыдущего состава, который исчисляется со дня ее первого заседания. При этом предложения по кандидатурам в состав комиссии направляются в течение 30 дней со дня опубликования объявления о формировании комиссии нового состава.

В области конституционных прав граждан приняты:

– Перечень труднодоступных и отдаленных местностей в Республике Саха (Якутия) дополнен селами Даркылах и Хапчагай Мегино-Кангаласского улуса;

– Уточняется перечень официальных документов государственной регистрации актов гражданского состояния, оформляемых на языке саха, также с 1 января 2018 года вводится возможность ведения официального делопроизводства в органах записи актов гражданского состояния на языке саха.

— Установлен порядок внесения предложений о присвоении наименований географическим объектам или переименовании географических объектов в Республике Саха (Якутии).

Предложения о присвоении наименований или переименовании географических объектов в республике могут вноситься в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также общественными объединениями, юридическими лицами и гражданами Российской Федерации. Устанавливается перечень документов, вносимых вместе с предложением о наименовании или переименовании географических объектов.

Государственное Собрание информирует население муниципального образования, на территории которого расположен географический объект, о поступившем предложении, необходимых затратах на присвоение наименования географическому объекту путем размещения соответствующих сведений на официальном сайте Государственного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликования объявления в средствах массовой информации.

Выявление мнения населения о предложении осуществляется путем проведения опроса граждан, проживающих на данной территории и обладающих на день проведения опроса активным избирательным правом. Опрос может проводиться в форме открытого голосования на собраниях граждан; поименного голосования граждан в пунктах проведения опроса, а также в иных формах, не противоречащих законодательству. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляются комиссией по проведению опроса.

С учетом выявленного мнения населения, заключения Правительства Республики Саха (Якутии), Государственное Собрание (Ил Тумэн) рассматривает поступившее предложение о присвоении наименования или переименовании географического объекта и принимает постановление об одобрении или об отклонении предложения о присвоении наименования или о переименовании географического объекта. Данное постановление направляется в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Приняты следующие законы о местном референдуме и муниципальных выборах:

– Закон «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О местном референдуме в Республике Саха (Якутия)» принят в целях приведения отдельных положений республиканского закона в соответствие с федеральным законодательством;

– Внесены изменения в части исключения графы «против всех» из избирательных бюллетеней при проведении муниципальных выборов в республике;

– Закон «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» разработан в целях приведения отдельных положений республиканского закона в соответствие с федеральным законодательством. В частности, приводятся в соответствие нормы закона в части определения возможности уточнения перечня избирательных участков и их границ после опубликования решения о назначении выборов, а также порядка формирования избирательной комиссии муниципального образования. Вводятся положения, закрепляющие распространение действия федеральных законов антикоррупционной направленности на членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. Устанавливается, что при использовании смешанной избирательной системы в городских округах, численность избирателей в которых превышает 100 000 человек, образуются только одномандатные округа.

В области регулирования основ организации местного самоуправления приняты:

– Уточняется формулировка понятия «электронная подпись» в соответствии с федеральным законодательством;

– Вводятся нормы, устанавливающие порядок определения структуры и срока полномочий органов местного самоуправления в случае создания на межселенных территориях вновь образованного муниципального образования или в случае создания вновь образованного муниципального образования путем преобразования существующего муниципального образования. Также устанавливается, что органы местного самоуправления и их должностные лица несут ответственность перед населением муниципального образования, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

В области наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями принят Закон «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по реализации федеральных законов «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия). Согласно внесенным изменениям на органы местного самоуправления возлагается обязанность по доведению информации до граждан о принятом решении исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации о включении или об отказе во включении в список граждан, изъявивших желание получить государственные жилищные сертификаты, а также в список граждан – получателей сертификатов и условиях предоставления сертификата.

В сфере регулирования деятельности муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, законом установлен срок не позднее 30 дней для ответа на депутатский запрос депутатов представительных органов местного самоуправления должностным лицом.